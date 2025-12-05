Ευγενία Δημητροπούλου για την υιοθετημένη κόρη της: Είναι το μάθημά μου αυτό το παιδί





Ευγενία Δημητροπούλου την καθημερινότητα που ζει στο πλευρό της υιοθετημένης κόρη της.

κοινωνική και εξωστρεφής από όταν ήταν εκείνη στην ηλικία της και πρόσθεσε ότι μέσα από την προσωπικότητα που διαμορφώνει αντλεί διαρκώς μαθήματα.

Ευγενία Δημητροπούλου:

Ως ένα μάθημα χαρακτήρισε ηΗ ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μεταξύ άλλων μίλησε για τον χαρακτήρα του παιδιού της, εξηγώντας πως είναι πιοΌπως είπε η«Νομίζω είναι το μάθημά μου το παιδί αυτό. Δεν μου μοιάζει καθόλου στον χαρακτήρα και εγώ παίρνω μαθήματα. Είναι πολύ αυθόρμητη, πολύ εξωστρεφής, διεκδικεί αυτό που θέλει. Εμείς πηγαίναμε κάπου και έλεγε η μαμά: “Δεν θα ζητήσετε τίποτα”. Νερό να ήθελα έλεγα να μην το ζητήσω, ενώ έχω ένα παιδί που λέει: “Μπορώ να έχω λίγο νερό;” και αυτό είναι ένα σπουδαίο μάθημα».Αναφερόμενη στη σχέση και την επικοινωνία με τον σύζυγό της, η ηθοποιός δήλωσε: «Πολλές φορές και με τον σύζυγό μου μπορεί να συζητήσουμε, δηλαδή να έχω γυρίσει και να νιώθω πως η τάδε σκηνή στο γύρισμα θα μπορούσε να είχε γίνει κάπως έτσι. Μετά όμως συνειδητοποιώ πως την ώρα που πάλευα αν θα πω την ατάκα σε άρση ή αν θα την κλείσω, μπορεί ένας άνθρωπος να πάλευε για τη ζωή του ή ο ίδιος να αφαιρούσε όγκο μέσα από τη σπονδυλική στήλη ενός άλλου».