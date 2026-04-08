Πέτρος Γαϊτάνος: Πάντα μου άρεσε η Eurovision, αλλά τις περισσότερες φορές έχει μια τάση προς το άρρωστο
GALA
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στην άποψή του πως η Eurovision έχει μία δαιμονική διάσταση επανήλθε ο Πέτρος Γαϊτάνος. Αφού μοιράστηκε την αγάπη του για τον διαγωνισμό τραγουδιού, τον οποίο παρακολουθεί από την παιδική του ακόμη ηλικία, υποστήριξε πως πλέον παρατηρεί μία τάση προς το «αρρωστημένο» που δεν τον βρίσκει σύμφωνο. Αντί να υπάρχει θετική εξέλιξη, επισήμανε ο τραγουδιστής, προβάλλεται η ασχήμια και όχι οι αρετές.

Σχολιάζοντας όσα είχε πει σε προηγούμενες δηλώσεις του για τη Eurovision, ο Πέτρος Γαϊτάνος ανέφερε στην εκπομπή «Buongiorno», την Τετάρτη 8 Απριλίου: «Πάντα μου άρεσε πολύ η Eurovision και δεν σας κρύβω ότι ακόμα την παρακολουθώ. Όμως δεν μπορώ να μην πω ότι τις περισσότερες φορές φαίνεται ότι έχει μια τάση προς το δαιμονικό, προς το άρρωστο. Αυτό δεν μπορώ να το χαϊδεύω. Βλέπεις ένα πράγμα τόσο μπερδεμένο, τόσο συγχυσμένο που κάποιες φορές σου φαίνεται σχιζοφρενικό».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 10:40


Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο τραγουδιστής τόνισε πως θα έπρεπε να προβάλλονται οι αρετές και όχι η κακία και η ασχήμια. «Όσο εξελίσσονται τα πράγματα, γίνονται χειρότερα. Δεν μπορούμε να μην το βλέπουμε. Δηλαδή όταν δω έναν άνθρωπο να είναι με κέρατα ως διάβολος ή να βγαίνει σαν τέρας, θέλετε να πείτε ότι αυτό είναι εξέλιξη; Εξέλιξη υπάρχει, όταν καλλιεργούνται οι αρετές, όχι οι ασχήμιες, οι αρρώστιες και οι κακίες. Δεν είναι εξέλιξη η κακία, εξέλιξη είναι η αρετή. Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει εξέλιξη, όταν εμπνέει τον συνάνθρωπό του να κάνει πράγματα καλά», πρόσθεσε.
Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

