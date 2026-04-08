Πέτρος Γαϊτάνος: Πάντα μου άρεσε η Eurovision, αλλά τις περισσότερες φορές έχει μια τάση προς το άρρωστο
Αυτό δεν μπορώ να το χαϊδεύω, πρόσθεσε ο τραγουδιστής που επανήλθε στις δηλώσεις που είχε κάνει για τη Eurovision
Στην άποψή του πως η Eurovision έχει μία δαιμονική διάσταση επανήλθε ο Πέτρος Γαϊτάνος. Αφού μοιράστηκε την αγάπη του για τον διαγωνισμό τραγουδιού, τον οποίο παρακολουθεί από την παιδική του ακόμη ηλικία, υποστήριξε πως πλέον παρατηρεί μία τάση προς το «αρρωστημένο» που δεν τον βρίσκει σύμφωνο. Αντί να υπάρχει θετική εξέλιξη, επισήμανε ο τραγουδιστής, προβάλλεται η ασχήμια και όχι οι αρετές.
Σχολιάζοντας όσα είχε πει σε προηγούμενες δηλώσεις του για τη Eurovision, ο Πέτρος Γαϊτάνος ανέφερε στην εκπομπή «Buongiorno», την Τετάρτη 8 Απριλίου: «Πάντα μου άρεσε πολύ η Eurovision και δεν σας κρύβω ότι ακόμα την παρακολουθώ. Όμως δεν μπορώ να μην πω ότι τις περισσότερες φορές φαίνεται ότι έχει μια τάση προς το δαιμονικό, προς το άρρωστο. Αυτό δεν μπορώ να το χαϊδεύω. Βλέπεις ένα πράγμα τόσο μπερδεμένο, τόσο συγχυσμένο που κάποιες φορές σου φαίνεται σχιζοφρενικό».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 10:40
Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο τραγουδιστής τόνισε πως θα έπρεπε να προβάλλονται οι αρετές και όχι η κακία και η ασχήμια. «Όσο εξελίσσονται τα πράγματα, γίνονται χειρότερα. Δεν μπορούμε να μην το βλέπουμε. Δηλαδή όταν δω έναν άνθρωπο να είναι με κέρατα ως διάβολος ή να βγαίνει σαν τέρας, θέλετε να πείτε ότι αυτό είναι εξέλιξη; Εξέλιξη υπάρχει, όταν καλλιεργούνται οι αρετές, όχι οι ασχήμιες, οι αρρώστιες και οι κακίες. Δεν είναι εξέλιξη η κακία, εξέλιξη είναι η αρετή. Δηλαδή ένας άνθρωπος έχει εξέλιξη, όταν εμπνέει τον συνάνθρωπό του να κάνει πράγματα καλά», πρόσθεσε.
