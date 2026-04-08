Ζωή Ρηγοπούλου: Στο πρώτο έτος της σχολής έμεινα έγκυος από έναν συμφοιτητή μου

Κλείσιμο

Σε συνέντευξη που είχε δώσει η ηθοποιός στην εκπομπή «Στούντιο 4» πριν από έναν χρόνο, είχε μιλήσει αναλυτικά για την περίοδο της εγκυμοσύνης της: «Έγινα μαμά στα 18, ήταν παράλογο. Είχα μπει στη σχολή, ήμουν στο πρώτο έτος, έτρεχα με την κοιλιά πασίχαρη, ήμουν και πολύ υγιής, ήμουν μικρό παιδί. Ήταν ο Κατσέλης, ήμουν στη σχολή του και μου έλεγε "εδώ θα γεννήσεις, κρατήσου, μην τρέχεις". "Αφού είμαι καλά" του έλεγα ενώ δεν χώραγε η κοιλιά μου από την πόρτα. Όντως, το βράδυ κάναμε πρόβα και γέννησα. "Τώρα θα το βαφτίσω γιατί δεν μπορεί, αυτό είναι παιδί δικό μας" μου είπε ο Κατσέλης και έτσι το βάφτισε», ανέφερε.Η Ζωή Ρηγοπούλου είχε δηλώσει πως θετικές αναμνήσεις από το διάστημα εκείνο: «Η ζωή μου ήταν του γιατρού, όλο αυτό με το μωρό... Λίγο η μαμά μου, η γιαγιά του μωρού... Η γιαγιά μου μεγάλωσε το παιδί μου. Εμείς το βράδυ πηγαίναμε στο θέατρο, ο καθένας είχε το δικό του ποιοτικό χρόνο, δυο-τρεις πόρτες άνοιγαν στην ίδια πολυκατοικία, μπαινόβγαιναν με κατσαρόλες με φαγητό. Εγώ μια χαρά το ζούσα, τώρα ο καθένας τι μπορεί να πει δεν το ξέρω».Στην ίδια συνέντευξη ανέφερε πως η ζωή της θα ήταν πολύ διαφορετική εάν δεν είχε μείνει έγκυος: «Δεν ξέρω αν ήμουν 30 χρονών αν θα έκανα παιδί, μπορεί και να μην έκανα. Δεν νομίζω ότι η κόρη μου ήταν ποτέ σαν και μένα, ήθελε να έχει μπούσουλα. Είναι θέμα χαρακτήρα. Εγώ ήμουν αέρας, εγώ ήμουν έτοιμη να πάρω το βαλιτσάκι μου και φύγω, πολύ εύκολα. Εάν δεν είχα κάνει παιδί τόσο νέα, θα είχα πάει στο εξωτερικό να κάνω άλλο πράγματα. Ακόμα δεν ξέρω. Δεν μπορεί να είσαι 19 χρονών, να έχεις κάνει ένα παιδί και λες "Εγώ θα πάω να σπουδάσω στην Αγγλία"».Τότε είχε μιλήσει και για τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της: «Παντρεύτηκα τότε. Όλα με τον νόμο τα έχω κάνει. Δεν ήμουν μόνη μου σε όλο αυτό. Είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, μπορεί να έχουμε χωρίσει αλλά ήταν πάντα δίπλα και σε μένα και στο παιδί. Ήταν και αυτός μωρό τότε», είχε πει.