Χρήστος Λούλης: Όταν ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί ως παίκτης στο «Ρουκ Ζουκ» το 1996, δείτε βίντεο

Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Χρήστου Λούλη, πολύ πριν αποφασίσει να γίνει ηθοποιός, ως παίκτης στο Ρουκ Ζουκ με τη Μαίρη Μηλιαρέση το 1996. Ο γνωστός πρωταγωνιστής του θεάτρου και της τηλεόρασης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση τον Οκτώβριο του 1996 σε μερίκα επεισόδια του γνωστού τηλεπαιχνιδιού ως φοιτητής χρηματοοικονομικών με μία παρέα φίλων του. Τα επόμενα χρόνια θα αποφασίσει να γίνει ηθοποιός ενώ το 1999 θα κάνει το ντεμπούτο του στην πρώτη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη Η Ζωή Μας Μια Βόλτα στο MEGA. (Ρουκ Ζουκ | MEGA | 24/10/1996)