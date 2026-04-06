Χρήστος Λούλης: Όταν ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί ως παίκτης στο «Ρουκ Ζουκ» το 1996, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός είχε συμμετάσχει σε ηλικία 20 ετών στο τηλεπαιχνίδι που παρουσίαζε η Μαίρη Μηλιαρέση
Ο ηθοποιός είχε συμμετάσχει στο τηλεπαιχνίδι του Mega, που παρουσίαζε η Μαίρη Μηλιαρέση. Η πρώτη του λοιπόν τηλεοπτική εμφάνιση έγινε πριν ακόμα γίνει ηθοποιός, καθώς τότε ήταν φοιτητής χρηματοοικονομικών. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο Χρήστος Λούλης εμφανίζεται μαζί με την παρέα του που είχαν δηλώσει συμμετοχή στο παιχνίδι, να απαντάει ορισμένες απαντήσεις.
Ο ίδιος είχε τότε διαφορετικό look σε σχέση με σήμερα, καθώς στο σχετικό απόσπασμα του επεισοδίου παρουσιάστηκε με μακριά μαλλιά και κοτσίδα.
Η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Χρήστου Λούλη, πολύ πριν αποφασίσει να γίνει ηθοποιός, ως παίκτης στο Ρουκ Ζουκ με τη Μαίρη Μηλιαρέση το 1996. Ο γνωστός πρωταγωνιστής του θεάτρου και της τηλεόρασης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση τον Οκτώβριο του 1996 σε μερίκα επεισόδια του γνωστού τηλεπαιχνιδιού ως φοιτητής χρηματοοικονομικών με μία παρέα φίλων του. Τα επόμενα χρόνια θα αποφασίσει να γίνει ηθοποιός ενώ το 1999 θα κάνει το ντεμπούτο του στην πρώτη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη Η Ζωή Μας Μια Βόλτα στο MEGA. (Ρουκ Ζουκ | MEGA | 24/10/1996) #greektv #foryoupage #mpesfypgamw #viralvideos #greektiktok♬ πρωτότυπος ήχος - ALL VIRAL | Videos & Content
