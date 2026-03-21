Η Μάγια Χοκ πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά μυστηρίου του Netflix «The God of the Woods»
Η κόρη της Ούμα Θέρμαν και του Ιθαν Χοκ  παραμένει στην οικογένεια του Netflix μετά την ολοκλήρωση του «Stranger Things»

Στη νέα δραματική σειρά μυστηρίου του Netflix, «The God of the Woods» πρωταγωνιστεί η Μάγια Χοκ.

Μετά την ολοκλήρωση του «Stranger Things», η ηθοποιός παραμένει στην οικογένεια του Netflix, αναλαμβάνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα δραματική σειρά, βασισμένη στο ομώνυμο best seller της Λιζ Μουρ.

Η σειρά εξελίσσεται στα βουνά Αντιρόντακ της Νέας Υόρκης. Η πλοκή θα αποκαλύψει τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειας Van Laar, τις κοινωνικές συγκρούσεις και το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση της 13χρονης Barbara Van Laar από μια οικογενειακή κατασκήνωση, γεγονός που συνδέεται με μια παλαιότερη τραγωδία. Καθώς το παρελθόν συγκρούεται με το παρόν, ο πλούτος και η επιρροή των Van Laars κλονίζονται, φέρνοντας στο φως τις καταστροφικές συνέπειες των προνομίων και της κατάχρησης εξουσίας.

Η Μάγια Χοκ θα υποδυθεί την αποφασιστική Judy Luptack, την πρώτη γυναίκα ντετέκτιβ στο ανδροκρατούμενο γραφείο ποινικών ερευνών, η οποία αναλαμβάνει την εξιχνίαση της εξαφάνισης του νεαρού κοριτσιού.

Η κόρη της Ούμα Θέρμαν και του Ίθαν Χοκ, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις ως Robin Buckley στο «Stranger Things», επιστρέφει μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Wishful Thinking» στο Φεστιβάλ SXSW. Στην ανατρεπτική αισθηματική κομεντί του Γκράχαμ Παρκς, πρωταγωνιστεί δίπλα στον Λιούις Πούλμαν, σε μια παραγωγή που μόλις τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για την Καλύτερη Ταινία Μυθοπλασίας.

Στα άμεσα σχέδιά της περιλαμβάνεται η συμμετοχή στο «Sunrise on the Reaping», το νέο κεφάλαιο του franchise των Hunger Games, ενώ την 1η Μαΐου θα κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Maitreya Corso».
