Τραμπ: Το σχέδιο μας είναι για 4 ως 6 εβδομάδες και είμαστε ήδη πολύ μπροστά, με εκλιπαρούν να κάνουμε συμφωνία
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

«Δεν θα επιστρέψουμε σε συζητήσεις με ανθρώπους που είναι άρρωστοι και θέλουν πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος - Δυσαρέσκεια για το ΝΑΤΟ - Το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ - Είναι κακοί στη διαπραγμάτευση

5 ΣΧΟΛΙΑ
«Εκτιμούμε πως θα μας πάρει 4 με 6 εβδομάδες για το σχέδιό μας και είμαστε ήδη πολύ μπροστά από το πρόγραμμα. Έχουν κατανοήσει πως έχουν καταστραφεί και γι' αυτό μας μιλούν, δεν μπορούν να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση. Επιζητούν να κάνουν συμφωνία», επεσήμανε για το Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου.

«Έχουμε πετύχει πολλές νίκες μέχρι στιγμής. Με εκλιπαρούν να κάνουμε μια συμφωνία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ανόητοι, είναι πολύ έξυπνοι, καλοί στη μάχη, αλλά κακοί στη διαπραγμάτευση. Θα έπρεπε να το έχουν κάνει 4 εβδομάδες πριν», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν θα επιστρέψουμε σε συζητήσεις με ανθρώπους που είναι άρρωστοι και θέλουν πυρηνικά όπλα. Υποτίθεται οι πύραυλοί τους δεν θα ξεπερνούσαν τα 2.500 χιλιόμετρα.

Είχαν έτοιμους πυραύλους για να πλήξουν περιοχές της Μέσης Ανατολής. Τα πλοία τους είναι βυθισμένα, βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση από τον Β' Παγκόσμιο. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, γιατί όλη η ηγεσία έχει εξαφανιστεί», είπε ο Τραμπ.

«Είμαστε δυσαρεστημένοι με το ΝΑΤΟ. Πάντα λέγαμε πως είναι χάρτινη τίγρη. Τους είχα πει πως αν ήθελαν να συμμετάσχουν, να το έκαναν από την αρχή. Μου είπαν να στείλουν αεροπλανοφόρο, όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Φυσικά, και διαπραγματεύονται και θέλουν να κάνουν συμφωνία, να δούμε αν θα φτάσουμε στη σωστή συμφωνία. Τοποθετούν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Θα τους αντιμετωπίσουμε, όπως αντιμετωπίζουμε τους ναρκοβαρόνους» πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Τους εκμηδενίζουμε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, πλήττουμε τις στρατιωτικές τους εγκαταστάσεις, δεν το περίμεναν. Έχουμε καταρρίψει το μεγαλύτερο ποσοστό των πυραύλων και των εκτοξευτήρων τους. Έχουν αναχαιτιστεί οι περισσότεροι πύραυλοί τους, έχουμε καταστρέψει πολλά εργοστάσια που παράγουν drones και πυραύλους».
5 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

