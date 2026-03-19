Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη σύζυγό του: Υπήρχε μεγάλη ελευθερία στη σκέψη της, αυτό μου έκανε καλό
Ο θρυλικός μουσικός περιέγραψε την επίδραση που είχε στη ζωή του η Λίντα με την οποία έμεινε μαζί μέχρι τον θάνατό της
Την επίδραση που είχε η σύζυγός του, Λίντα, στη ζωή του περιέγραψε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Ο θρυλικός μουσικός δήλωσε πως η αείμνηστη φωτογράφος δεν σκεφτόταν με περιορισμούς και στεγανά, γεγονός που απελευθέρωσε και τον ίδιο.
Το άλλοτε μέλος των Beatles εμφανίστηκε στη σειρά Words + Music του Audible και θυμούμενος της σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, σχολίασε: «Είχε μεγαλώσει σε μια εύπορη περιοχή της Νέας Υόρκης. Ήταν σε τροχιά να γίνει μια τυπική σύζυγος εταιρικού στελέχους. Αλλά δεν της άρεσε αυτό. Της άρεσε το ροκ εν ρολ. Και έκανε πράγματα όπως να το σκάει από το σπίτι αργά τη νύχτα και να πηγαίνει με το αυτοκίνητο στη Νέα Υόρκη με κάποιον φίλο της. Υπήρχε μεγάλη ελευθερία στον τρόπο σκέψης της. Και νομίζω ότι αυτό μου έκανε πολύ καλό».
Όταν γνωρίστηκαν, η Λίντα ήταν διαζευγμένη και είχε μια επτάχρονη κόρη. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1969 και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά. Έμειναν μαζί μέχρι τον θάνατό της από καρκίνο του μαστού το 1998, σε ηλικία 56 ετών.
Στο απόσπασμα, ο ΜακΚάρτνεϊ αναφέρει ότι η Λίντα του έμαθε «να μην είναι τόσο σφιγμένος» — και μάλιστα είχε μια φράση που επαναλάμβανε όταν τα πράγματα έμοιαζαν να τον πιέζουν. Μία από τις αγαπημένες της εκφράσεις ήταν, όταν έλεγες: “Αχ, θα ήθελα να κάνω αυτό ή εκείνο, αλλά δεν μπορώ”, εκείνη έλεγε: “Επιτρέπεται”. Ήταν σαν να φεύγει όλο το βάρος από πάνω σου. “Επιτρέπεται”. Ναι, φυσικά και επιτρέπεται!», θυμήθηκε.
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ σημείωσε ότι αυτή η σοφία της Λίντα τον «εντυπωσίασε πραγματικά» και τον ώθησε να βγει έξω από τη ζώνη άνεσής του. «Δεν ήθελε να κάνει αυτό που είχε σχεδιάσει η οικογένειά της για εκείνη, οπότε αυτή η τρελή ιδέα να κάνει παιδί μαζί μου, να με παντρευτεί και να πάμε στη Σκωτία… της ταίριαζε. Και ταίριαζε και σε μένα», εκμυστηρεύτηκε.
Σε άλλο σημείο, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ τόνισε πως τόσο εκείνος όσο και η Λίντα ήταν πολύ ενεργοί στην ανατροφή των παιδιών τους. «Δηλαδή, δεν ήξερα… γιατί τώρα ξέρεις, παίρνεις νταντάδες, οικονόμους και ανθρώπους να σε βοηθούν αν έχεις τη δυνατότητα. Εμείς δεν γνωρίζαμε τίποτα από αυτά. Ήμουν εγώ που μάθαινα “γα-τα”… γάτα! Και μου άρεσε πολύ αυτό», εξήγησε.
Paul McCartney Recalls Late Wife Linda's 'Freeing Influence' and the Expression She Repeated that 'Impressed' Him (Exclusive) https://t.co/14qPxlbKnH
