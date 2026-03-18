Δάφνη Καραβοκύρη για Γιώργο Λάγιο μετά το σχόλιο για το «Real View»: Δεν βλάπτει να είσαι λίγο ευγενικός, αν δεν αρέσει η εκπομπή μπορούν να αλλάξουν κανάλι
O ψυχοθεραπευτής και σεξολόγος σχολίασε για την εκπομπή «νομίζω θα είναι το καλύτερο για όλους μας να κοπεί»
Την κριτική του Γιώργου Λάγιου για το «Real View» σχολίασε η Δάφνη Καραβοκύρη, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να είναι περισσότερο ευγενικός και πως σε όποιον δεν αρέσει το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει κάτι άλλο.
Η δημοσιογράφος έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» μιλώντας για την αλλαγή ώρας του «Real View», στην οποία συμμετέχει, αλλά και για τα πρόσφατα σχόλια του ψυχοθεραπευτή και σεξολόγου κατά της εκπομπής.
Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για τον Γιώργο Λάγιο και την αναφορά του ότι το «Real View» θα ήταν καλύτερο να κοπεί, απάντησε: «Σε όσους δεν αρέσει η εκπομπή, μπορούν να αλλάξουν κανάλι και να δουν κάτι άλλο. Δεν είναι ο πρώτος που λέει κάτι τέτοιο, αλλά δεν βλάπτει να είσαι λίγο ευγενικός».
Σε άλλο σημείο, η Δάφνη Καραβοκύρη στάθηκε στην ενέργεια που φέρνει στην ομάδα η νέα ζώνη: «Είναι εξαιρετική η αλλαγή που έγινε, έχει άλλη ενέργεια, κέφι, μπρίο και χορό. Ήταν μια καινούρια πρεμιέρα» και πρόσθεσε: «Στόχος της εκπομπής είναι τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά η αλλαγή μάς ταιριάζει και ψυχολογικά καλύτερα. Έχει αλλάξει η σήμανση της εκπομπής λόγω ώρας, αλλά έχει αλλάξει και η θεματολογία».
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λάγιος είχε δηλώσει πριν λίγες ημέρες στο «Breakfast@Star» για το «Real View» ότι δεν έχει προοπτική να σημειώσει άνοδο στα νούμερα τηλεθέασης ούτε μετά την αλλαγή ζώνης: «Όταν υπάρχει αυτό το περιεχόμενο με αυτές τις κυρίες, που σχολιάζουν ό,τι υπάρχει χωρίς καμία συστολή αν θα κακοποιηθεί κάποιος τηλεοπτικά, δεν υπάρχει λόγος, ό,τι ώρα και να το βάλεις. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η εκπομπή να βρει τον δρόμο της, ως τηλεθεατής βλέπω ένα χάλι μαύρο. Νομίζω θα είναι το καλύτερο για όλους μας να κοπεί. Το κόνσεπτ είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά οι παρουσιάστριες δεν κάνουν γι’ αυτό το κόνσεπτ, αλλά για διαφορετικά πράγματα».
