Δημήτρης Αρβανίτης: Το βιντεοκλίπ του Ferto έκανε κάτι μαγικό, ανέδειξε τον στίχο που ήταν κρυμμένος
Περνάει ελληνικότητα, χωρίς γραφικότητα, πρόσθεσε ο σκηνοθέτης για το βιντεοκλίπ του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision

Θετικά σχολίασε το βιντεοκλίπ του Ferto ο Δημήτρης Αρβανίτης. Ο σκηνοθέτης διευκρίνισε πως το τραγούδι με το οποίο ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό της Eurovision δεν του άρεσε αρχικά. Παρόλα αυτά, η γνώμη του άλλαξε, με την κυκλοφορία του βιντεοκλίπ, το οποίο, όπως είπε, ανέδειξε το νόημα των στίχων.

«Όταν άκουσα τη μουσική, μου φάνηκε ένα τίποτα. Το βιντεοκλίπ έκανε κάτι μαγικό. Αυτό τον στίχο που ήταν κρυμμένος τον ανέδειξε, του έδωσε προσωπικότητα. Περνάει ελληνικότητα, χωρίς γραφικότητα», σημείωσε σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 17 Μαρτίου.

Μεταξύ άλλων, ο σκηνοθέτης τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά, ο οποίος τόνισε πως δεν θα δεχθεί καμά κριτική για την τηλεοπτική του επιστροφή. «Αυτό είναι τελείως εγωιστικό, εκτός πραγματικότητας. Θέλεις δεν θέλεις θα σε κρίνω. Αν δεν την αντέχεις, κάτσε σπίτι σου», υποστήριξε. 

Όσον αφορά στους τηλεκριτικούς, επισήμανε τι είναι αυτό που τον ενοχλεί. «Ένας κριτικός οφείλει να βλέπει πάνω από τον θεατή. Αυτό που σιχαίνομαι είναι όταν η κριτική γίνεται χωρίς να δικαιολογούμε γιατί», πρόσθεσε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σχετικά Άρθρα

