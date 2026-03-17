Γιάννης Ζουγανέλης: Δεν ξέρω αν είμαι αντάξιος της αγάπης του κόσμου, τον έχω προδώσει πολλές φορές
Πιο πολύ χαρά παίρνω από τους άλλους όταν έρχονται και πληρώνουν για να με δουν, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Την αγάπη του κόσμου απολαμβάνει ο Γιάννης Ζουγανέλης, ωστόσο όπως δήλωσε δεν γνωρίζει αν είναι αντάξιός της, καθώς θεωρεί πως έχει υπάρξει «προδότης» πολλές φορές.

Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στο One Channel, το βράδυ της Δευτέρας 16 Μαρτίου, εξήγησε πως παίρνει πολύ χαρά όταν βλέπει ότι ο κόσμος επιλέγει να τον δει σε παραστάσεις και πληρώνει για να τον θαυμάσει. Παράλληλα, μίλησε για και για την οικογένειά του, σημειώνοντας πως μεγάλωσε χωρίς να του λείψει τίποτα.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης χαρακτηριστικά είπε για την αποδοχή από τον κόσμο: «Απολαμβάνω την αγάπη του κόσμου αλλά δεν ξέρω αν είμαι αντάξιος αυτής της αγάπης, γιατί κι εγώ τον έχω προδώσει πολλές φορές. Πιο πολύ χαρά παίρνω από τους άλλους όταν έρχονται και πληρώνουν για να σε δουν και μετά κάθονται και σε θαυμάζουν».

Όσον αφορά στην οικογένειά του, ο ηθοποιός εξήγησε πως και οι δύο γονείς του, οι οποίοι ήταν κωφάλαλοι, ήταν πολύ καλοί άνθρωποι και τον μεγάλωσαν προσφέροντάς του τα πάντα: «Οι γονείς μου ήταν όχι απλώς εξαιρετικοί... Έζησα σε ένα πλούσιο περιβάλλον. Μπορεί να μην πήγαν σχολείο αλλά είχαν μία δική τους μόρφωση και ανακάλυπταν τη ζωή μέσα από τη δική τους έλλειψη. Ζούσα σε ένα μυθοποιημένο περιβάλλον. Καθοδηγηθήκαμε χωρίς να χειραγωγηθούμε και χωρίς κανένα κούνημα του δακτύλου. Και ζώντας τη χάρη του να βλέπεις τον έρωτα. Η θεά τύχη με πήρε για να με γεννήσουν αυτοί οι άνθρωποι».

