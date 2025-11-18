Γιάννης Ζουγανέλης: Έζησα πλουσιοπάροχα παιδικά χρόνια, μέσα από τη μητέρα μου λάτρεψα τη γυναικεία φύση
Γνώρισα και τον έρωτα μέσα από τους γονείς μου, ήταν πολύ ερωτευμένοι, πρόσθεσε
Για τα παιδικά του χρόνια και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν οι γονείς του στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της κοσμοθεωρίας του, μίλησε ο Γιάννης Ζουγανέλης. Τόνισε μάλιστα, πως η μητέρα του ήταν εκείνη που τον έκανε να λατρέψει τη γυναικεία φύση.
Ο καλλιτέχνης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «EQ» και αρχικά, αποκάλυψε ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, φροντίδα και αξιοπρέπεια, παρότι οι γονείς του δούλευαν αδιάκοπα. Ο πατέρας του έκανε δύο δουλειές, ακόμη και μερεμέτια στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, ενώ η μητέρα του εργαζόταν ως μοδίστρα.
«Έζησα εξαιρετικά παιδικά χρόνια. Πλουσιοπάροχα σε όλες τις διαστάσεις. Ο πατέρας μου έκανε δυο δουλειές, έφτιαχνε τα μερεμέτια στον Παναθηναϊκό στα αποδυτήρια. Η μητέρα μου ήταν μοδίστρα και εκεί την αγάπησα πολύ για τον τρόπο που συμπεριφερόταν στις πελάτισσες. Ήταν φροντιστική πολύ. Παρατηρούσε την πελάτισσα και αν είχε μια ατέλεια να την καλύψει», σημείωσε.
Μέσα από την επαφή με τη μητέρα του και τη δουλειά της, ο Γιάννης Ζουγανέλης είπε πως αγάπησε βαθιά τη γυναικεία φύση. «Εκεί λάτρεψα τη γυναικεία φύση. Είδα τη γυναίκα που υποτιμάται από την κοινωνία, αλλά είχε την καλύτερη εργασία. Να μεγαλώσει παιδιά και να ασχοληθεί με τα του οίκου της. Γνώρισα και τον έρωτα μέσα από τους γονείς μου. Ήταν πολύ ερωτευμένοι, έφευγε να πάει στη δουλειά ο μπαμπάς μου, την αγκάλιαζε, τον σταύρωνε η μάνα μου, ερχόταν το ίδιο. Φοβερές εικόνες», σημείωσε.
Με αφορμή την περιγραφή αυτή, ο Γιάννης Ζουγανέλης μίλησε για τη δύναμη της αγάπης, τονίζοντας πως αποτελεί το μυστικό της επιτυχίας. «Η αγάπη είναι το μυστικό της επιτυχίας. Βασικά σίγουρα να υπάρχει η αγάπη και η αιτία της αγάπης. Εφαρμοσμένη αγάπη η οποία μπορεί να ξεκινάει από το καλημέρα μέχρι το καληνύχτα. Δεν είμαστε ίδιοι. Πολλά πράγματα γίνονται που δεν μου αρέσουν, αλλά τα αποδέχομαι και σιωπώ», είπε.
Τέλος, αναφέρθηκε στα παιδικά χρόνια της κόρης του, Ελεωνόρας Ζουγανέλη, καθώς και στη γέννησή της, σημειώνοντας πως δεν ήξερε αν είναι ικανός να τη μεγαλώσει σωστά. «Πάντοτε είναι το κορίτσι μου. Η Ελεωνόρα είναι πάντα το μωρό. Αισθάνθηκα τρομερά τρυφερά, όταν γεννήθηκε. Μια συγκίνηση συμπαντική. Ένιωσα ότι έχω αποστολή. Είχα τρομερό άγχος αν είμαι ικανός να μπω στην περιπέτεια της αναδοχής ενός πλάσματος. Και δη κοριτσιού. Την παίρναμε στο στούντιο… την έχω ηχογραφημένη και σε δίσκο στο "Γύρω γύρω όλοι". Ήταν 2 χρονών. Είναι αυτονόητο το τραγούδι για εκείνη», είπε κλείνοντας.
Δείτε το βίντεο
