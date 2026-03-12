Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν σε πολυτελές σκάφος κατά τη διάρκεια γυρισμάτων στην Ελλάδα - Δείτε φωτογραφίες
Ο ηθοποιός έκανε διάλειμμα από τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» - Οι τρυφερές στιγμές με τη σύντροφό του
Ένα μικρό διάλειμμα από τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders» στην Ελλάδα έκανε ο Μπραντ Πιτ, περνώντας χρόνο σε πολυτελές γιοτ μαζί με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν.
Ο 66χρονος ηθοποιός βρέθηκε στο σκάφος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ η 33χρονη σύντροφός του, τον συνόδευσε στο σύντομο αυτό διάλειμμα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο γιοτ, ο Πιτ κοιτούσε συχνά γύρω του, σαν να προσπαθούσε να εντοπίσει τους φωτογράφους που παρακολουθούν τις κινήσεις του. Παρά την παρουσία παπαράτσι στην περιοχή, το ζευγάρι φάνηκε να απολαμβάνει τη στιγμή. Οι δυο τους αντάλλαξαν τρυφερές αγκαλιές και φιλιά, περνώντας χαλαρές στιγμές μακριά από την ένταση των γυρισμάτων.
Τα γυρίσματα συνεχίζονται στη Νέα Μάκρη
Στη Νέα Μάκρη και ειδικότερα στο ιστορικό Nireus Hotel στρέφεται αυτές τις ημέρες το ενδιαφέρον της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής που πραγματοποιείται στην Αττική με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Το γνωστό ξενοδοχείο δεν φιλοξενεί τον ηθοποιό, αλλά έχει μισθωθεί αποκλειστικά από την παραγωγή για τις ανάγκες των γυρισμάτων, καθώς η διακόσμηση και η αισθητική του θυμίζουν έντονα τη δεκαετία του 1980, την περίοδο δηλαδή στην οποία διαδραματίζεται η ιστορία της ταινίας.
Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο από νωρίς το πρωί, με το κινηματογραφικό συνεργείο να αξιοποιεί τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου.
Η ταινία «The Riders»
Το φιλμ «The Riders» σε σκηνοθεσία του Έντουαρντ Μπέργκερ (Conclave), βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον (1994), που είχε προταθεί για το Booker Prize.
Στην υπόθεση, ο Φρεντ Σκάλι (Μπραντ Πιτ), ένας Αυστραλός που έχει ταξιδέψει δύο χρόνια στην Ευρώπη, καταλήγει στην Ιρλανδία μαζί με τη γυναίκα του Τζένιφερ και την 7χρονη κόρη τους Μπίλι. Αγοράζουν ένα παλιό αγρόκτημα κοντά σε κάστρο, και ο Φρεντ μένει μόνος του για μήνες για να το ανακαινίσει, ενώ η οικογένειά του επιστρέφει προσωρινά στην Αυστραλία.
Όταν φτάνει στο αεροδρόμιο της Ιρλανδίας για να τους παραλάβει, βγαίνει μόνο η μικρή Μπίλι χωρίς εξήγηση, σημείωμα ή λόγια από τη μητέρα της. Η Τζένιφερ έχει εξαφανιστεί χωρίς ίχνος. Το σοκ αφήνει την Μπίλι άφωνη και τον Φρεντ σε απόγνωση. Από εκεί ξεκινά μια απεγνωσμένη αναζήτηση της συζύγου του, που τον οδηγεί σε ένα ταξίδι μέσα από την Ευρώπη. Μαζί με την κόρη του, ο Φρεντ αντιμετωπίζει ψυχολογική φθορά, θλίψη, εμμονή και την συνειδητοποίηση ότι ίσως δεν γνώριζε πραγματικά τη γυναίκα του. Η ιστορία εξερευνά θέματα όπως η απώλεια, η οικογενειακή κρίση, η αποξένωση και η αναζήτηση αλήθειας σε ένα περιβάλλον μυστηρίου και συναισθηματικής έντασης.
Πρόκειται για ένα δραματικό/ψυχολογικό θρίλερ με έμφαση στην οικογένεια και την ανθρώπινη ψυχή. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο 2026 σε Ιρλανδία και Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), και αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη του 2026 ή το 2027 από την A24. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζουλιάν Νίκολσον (ως Τζένιφερ), Κόκο Γκρίνστοουν (ως Μπίλι), Ντάνι Χιούστον, Καμίλ Κοτέν και άλλοι.
