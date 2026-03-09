Ο Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΣΚΑΪ
GALA
ΣΚΑΪ Γρηγόρης Δημητριάδης

Ο Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΣΚΑΪ

Η ανακοίνωση του σταθμού

Ο Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΣΚΑΪ
Ο Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΣΚΑΪ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ανάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) από τον Γρηγόρη Δ. Δημητριάδη με ισχύ από 16 Μαρτίου 2026. Ο κ. Δημητριάδης διαθέτει πολυετή εμπειρία, έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος σε σημαντικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τον στρατηγικό μετασχηματισμό επιχειρήσεων.

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Δημητριάδης δήλωσε: «Αναλαμβάνω με αίσθημα ευθύνης τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Όμιλο ΣΚΑΪ. Μαζί με την ομάδα του Ομίλου θα εργαστούμε για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και τη δημιουργία διαρκούς αξίας για τηλεθεατές, ακροατές, εργαζομένους και συνεργάτες».

Ο ιδρυτής και μέτοχος του Ομίλου, Γιάννης Αλαφούζος, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον Γρηγόρη Δημητριάδη στην οικογένεια του ΣΚΑΪ. Η εμπειρία, η διοικητική του ικανότητα και η στρατηγική του σκέψη αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου και τη μετεξέλιξή του στη νέα εποχή».

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης