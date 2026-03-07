Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers φέρνει σε πρώτο πλάνο τον αείμνηστο κιθαρίστα του συγκροτήματος, Χίλελ Σλόβακ
Το φιλμ εξερευνά τις πρώτες μέρες του συγκροτήματος στη μουσική σκηνή του Λος Άντζελες και τον βαθύ δεσμό της παιδικής τους φιλίας
Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers ρίχνει φως στις πρώτες μέρες του συγκροτήματος και τοποθετεί τον αείμνηστο κιθαρίστα του συγκροτήματος Χίλελ Σλόβακ στο επίκεντρο των πρώτων χρόνων της μπάντας. Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το «The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel» που θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο SXSW στις 13 Μαρτίου.
Σε σκηνοθεσία του Μπεν Φέλντμαν, το ντοκιμαντέρ μέσα από συνεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος Flea, Άντονι Κίντις και Τζον Φρουσιάντε, μαζί με άλλους που βρίσκονταν κοντά στον Σλόβακ εξερευνά τις πρώτες μέρες του συγκροτήματος στη μουσική σκηνή του Λος Άντζελες και τον «βαθύ δεσμό της παιδικής τους φιλίας».
Παρά τη συμμετοχή των μελών του συγκροτήματος οι Chili Peppers αποστασιοποιήθηκαν πρόσφατα από το ντοκιμαντέρ ξεκαθαρίζοντας: «Δεν είχαμε καμία σχέση με αυτό δημιουργικά. Δεν έχουμε κάνει ακόμη ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers».
Δείτε το τρέιλερ
Ο Σλόβακ δεν ήταν μια υποσημείωση στην τελική πολυπλατινένια πορεία του συγκροτήματος — βοήθησε στη διαμόρφωση του πρώιμου funk-rock DNA των Chili Peppers — και η ταινία αντιμετωπίζει τον ρόλο του στην ιστορία της μπάντας ως δημιουργική μηχανή και ως συναισθηματικό τεκτονικό ρήγμα.
Εκτός από την επανεξέταση των πρώτων περιοδειών του συγκροτήματος και του οικοσυστήματος του Λος Άντζελες, την εποχή του δημιουργήθηκα η ταινία προβάλει τη συμμετοχή του Σλόβακ στα πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος, όπως των Freaky Styley και The Uplift Mofo Party Plan.
