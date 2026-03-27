Ένας Παλαιστίνιος νεκρός από τα πυρά του ισραηλινού στρατού στην Ιερουσαλήμ

Ένας νεαρός Παλαιστίνιος σκοτώθηκε
από τα πυρά του ισραηλινού
στρατού κοντά σε καταυλισμό προσφύγων βόρεια της Ιερουσαλήμ
, ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Ραμάλα, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στην περιοχή.
«Ο Μουστάφα Άσααντ Χάμαντ (22 ετών) σκοτώθηκε από τα πυρά των ισραηλινών αρχών στο Καφρ Ακάμπ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο. Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το AFP, επεσήμανε ότι «εξετάζει» τις πληροφορίες αυτές.
Από την πλευρά του το κυβερνείο της Ιερουσαλήμ
, η παλαιστινιακή οντότητα που είναι αρμόδια για την περιοχή, ανέφερε στη διάρκεια της νύχτας στο Facebook ότι πραγματοποιήθηκε «επιδρομή (του ισραηλινού στρατού) στον καταυλισμό Καλάντια», που βρίσκεται νότια του Καφρ Ακάμπ και δημοσίευσε βίντεο που δείχνουν στρατιωτικά οχήματα να έχουν σταθμεύσει μπροστά από διάφορα κτίρια. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλοί Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν από σφαίρες.
Συγγενείς του νεκρού δήλωσαν στο AFP στη διάρκεια της κηδείας του ότι καταγόταν από τον καταυλισμό προσφύγων Καλάντια.
Το Καφρ Ακάμπ είναι μια περιοχή που συνδέεται με την Ανατολική Ιερουσαλήμ
, την οποία το Ισραήλ κατέλαβε και προσάρτησε το 1967. Βρίσκεται πέρα από το ισραηλινό «φράγμα ασφαλείας» και συνορεύει με τη Ραμάλα
, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
.
Τόσο στον καταυλισμό Καλάντια
όσο και σε άλλες περιοχές γύρω από την Ιερουσαλήμ παρατηρείται αναζωπύρωση των ισραηλινών επιδρομών από την αρχή του έτους, μετά την έναρξη της επιχείρησης του Ισραήλ «ασπίδα της πρωτεύουσας» η οποία έχει δηλωμένο στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της πόλης.
Στο μεταξύ η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
, την οποία έχει υπό τον έλεγχό του το Ισραήλ από το 1967, έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Συνεχίζεται εξάλλου και μετά την κήρυξη εκεχειρίας στη Γάζα, στις 10 Οκτωβρίου 2025.
Σύμφωνα με απολογισμό του AFP, που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 1.052 Παλαιστίνιοι -μαχητές και άμαχοι- έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς εποίκους και τον στρατό στη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.
Την ίδια περίοδο στην περιοχή έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 45 Ισραηλινοί -στρατιώτες και άμαχοι- σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, με βάση τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία.