Τουλάχιστον 120 παιδιά νεκρά και πάνω από 370.000 εκτοπισμένα στον Λίβανο, λέει η Unicef
Πάνω από 370.000 παιδιά έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στον Λίβανο εν μέσω της ισραηλινής επίθεσης κατά της Χεζμπολάχ, ενώ τουλάχιστον 121 παιδιά έχουν σκοτωθεί και 399 έχουν τραυματιστεί, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Unicef στον Λίβανο, Μαρκολουίτζι Κόρσι.
Οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα ασφαλές σημείο για να καταφύγουν στον Λίβανο, ούτε καν στην πρωτεύουσα Βηρυτό, δήλωσε ο Κόρσι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.
Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ εκδίδει εντολές εκκένωσης που καλύπτουν περίπου το 14% του εδάφους του Λιβάνου.
Αξιωματούχος της UNHCR (Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) δήλωσε ότι περίπου 150.000 άνθρωποι έχουν αποκλειστεί μετά την καταστροφή γεφυρών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα