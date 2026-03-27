Metlen: Επιβεβαιώνεται το guidance για Ebitda 750 εκατ. ευρώ το 2025
Metlen: Επιβεβαιώνεται το guidance για Ebitda 750 εκατ. ευρώ το 2025
Μετατίθεται κατά 9 ημέρες, για τις 9/4 η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025, κατόπιν αιτήματος των εξωτερικών ελεγκτών της, στο πλαίσιο της νέας διπλής εισαγωγής της εταιρείας σε Λονδίνο και Αθήνα
Σε ολιγοήμερη μετάθεση της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση 2025 προχωρά η METLEN Energy & Metals, κατόπιν αιτήματος των εξωτερικών ελεγκτών, οι οποίοι απαιτούν επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών στο πλαίσιο της νέας διπλής εισαγωγής της εταιρείας σε Λονδίνο και Αθήνα. Παρά την καθυστέρηση, η διοίκηση διατηρεί αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για την πορεία της κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τη θετική επιχειρησιακή δυναμική.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
Η METLEN Energy & Metals PLC («METLEN» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος των εξωτερικών ελεγκτών της, η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 μετατίθεται κατά εννέα (9) ημερολογιακές ημέρες. Οι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας, PricewaterhouseCoopers LLP και PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A., χρειάζονται πρόσθετο χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνήθεις ελεγκτικές διαδικασίες επί των πρώτων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ως εταιρείας με διπλή εισαγωγή στο London Stock Exchange και στο ΑΤΗΕΧ.
Η Εταιρεία επιβεβαιώνει το guidance της αναφορικά με το αναμενόμενο EBITDA για το 2025, το οποίο εκτιμάται σε επίπεδο περί τα €750 εκατ., σε ευθυγράμμιση με προηγούμενη επικοινωνία της στις 6 Φεβρουαρίου.
Η METLEN θα δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση του 2025 στις 9 Απριλίου 2026.
Πηγή: newmomey.gr
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
Η METLEN Energy & Metals PLC («METLEN» ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτήματος των εξωτερικών ελεγκτών της, η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 μετατίθεται κατά εννέα (9) ημερολογιακές ημέρες. Οι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας, PricewaterhouseCoopers LLP και PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A., χρειάζονται πρόσθετο χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνήθεις ελεγκτικές διαδικασίες επί των πρώτων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας ως εταιρείας με διπλή εισαγωγή στο London Stock Exchange και στο ΑΤΗΕΧ.
Η Εταιρεία επιβεβαιώνει το guidance της αναφορικά με το αναμενόμενο EBITDA για το 2025, το οποίο εκτιμάται σε επίπεδο περί τα €750 εκατ., σε ευθυγράμμιση με προηγούμενη επικοινωνία της στις 6 Φεβρουαρίου.
Η METLEN θα δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση του 2025 στις 9 Απριλίου 2026.
Πηγή: newmomey.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα