Κώστας Βουτσάς: Η ανάρτηση της Αλίκης Κατσαβού για τα έξι χρόνια από τον θάνατό του
Κώστας Βουτσάς: Η ανάρτηση της Αλίκης Κατσαβού για τα έξι χρόνια από τον θάνατό του
Η σύζυγος του αείμνηστου ηθοποιού τον τίμησε με μία δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, από τον θάνατο του Κώστα Βουτσά και η Αλίκη Κατσαβού τον τίμησε με μία ανάρτηση στα social media.
Η σύζυγος του αείμνηστου ηθοποιού δημοσίευσε στο Instagram ένα στιγμιότυπο με εκείνον πάνω στη σκηνή να υποκλίνεται στους θεατές μετά την ολοκλήρωση παιδικής θεατρικής παράστασης. Η Αλίκη Κατσαβού υπογράμμισε τόσο την ιδιότητα του πατέρα όσο και του καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα στο θέατρο. «Σήμερα η σκέψη μας είναι στη μνήμη του. Για τον γιο μας παραμένει πατέρας. Για το θέατρο, παραμένει φωνή», ήταν τα λόγια που συνόδευαν τη φωτογραφία.
Δείτε την ανάρτηση
Η σύζυγος του αείμνηστου ηθοποιού δημοσίευσε στο Instagram ένα στιγμιότυπο με εκείνον πάνω στη σκηνή να υποκλίνεται στους θεατές μετά την ολοκλήρωση παιδικής θεατρικής παράστασης. Η Αλίκη Κατσαβού υπογράμμισε τόσο την ιδιότητα του πατέρα όσο και του καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα στο θέατρο. «Σήμερα η σκέψη μας είναι στη μνήμη του. Για τον γιο μας παραμένει πατέρας. Για το θέατρο, παραμένει φωνή», ήταν τα λόγια που συνόδευαν τη φωτογραφία.
Δείτε την ανάρτηση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα