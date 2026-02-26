Κώστας Βουτσάς: Η ανάρτηση της Αλίκης Κατσαβού για τα έξι χρόνια από τον θάνατό του
Κώστας Βουτσάς Αλίκη Κατσαβού

Κώστας Βουτσάς: Η ανάρτηση της Αλίκης Κατσαβού για τα έξι χρόνια από τον θάνατό του

Η σύζυγος του αείμνηστου ηθοποιού τον τίμησε με μία δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Κώστας Βουτσάς: Η ανάρτηση της Αλίκης Κατσαβού για τα έξι χρόνια από τον θάνατό του
Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, από τον θάνατο του Κώστα Βουτσά και η Αλίκη Κατσαβού τον τίμησε με μία ανάρτηση στα social media.

Η σύζυγος του αείμνηστου ηθοποιού δημοσίευσε στο Instagram ένα στιγμιότυπο με εκείνον πάνω στη σκηνή να υποκλίνεται στους θεατές μετά την ολοκλήρωση παιδικής θεατρικής παράστασης. Η Αλίκη Κατσαβού υπογράμμισε τόσο την ιδιότητα του πατέρα όσο και του καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα στο θέατρο. «Σήμερα η σκέψη μας είναι στη μνήμη του. Για τον γιο μας παραμένει πατέρας. Για το θέατρο, παραμένει φωνή», ήταν τα λόγια που συνόδευαν τη φωτογραφία.

Δείτε την ανάρτηση 

Κώστας Βουτσάς: Η ανάρτηση της Αλίκης Κατσαβού για τα έξι χρόνια από τον θάνατό του
