Χώρισαν η Αλεξάντρα Νταντάριο και ο Άντριου Φορμ: Η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου την Παρασκευή
Χώρισαν η Αλεξάντρα Νταντάριο και ο Άντριου Φορμ: Η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου την Παρασκευή
Οι δυο τους ήταν μαζί τρία χρόνια και έχουν αποκτήσει ένα παιδί
Μετά από τρία χρόνια γάμου χώρισαν η Αλεξάνδρα Νταντάριο ο σύζυγός της Άντριου Φορμ.
Η πρωταγωνίστρια των «White Lotus» και «Baywatch» και ο παραγωγός, οι οποίοι έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί, σύμφωνα με τη Daily Mail, έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους εδώ και λίγο καιρό.
Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία της Νέας Υόρκης που έφεραν στο φως στο TMZ, η Νταντάριο κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Φορμ την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και εκπρόσωπος της 39χρονης δήλωσε στο People την ίδια ημέρα: «Η Αλεξάνδρα Νταντάριο και ο Άντριου Φορμ πήραν την απόφαση να τερματίσουν τον γάμο τους».
«Η απόφαση ελήφθη με αγάπη και σεβασμό», συνέχισε και κατέληξε: «Θα συνεχίσουν να συν-ανατρέφουν το παιδί τους και ζητούν ιδιωτικότητα καθώς διαχειρίζονται αυτή τη μετάβαση».
Η τελευταία φορά που εμφανίστηκαν μαζί σε κόκκινο χαλί ήταν τον Σεπτέμβριο του 2025, στην εορταστική εκδήλωση της επιτροπής του «The Kids Mental Health Foundation» στο Λος Άντζελες.
Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2022 και ο γιος τους γεννήθηκε 15 μήνες πριν. Ο Φορμ έχει ακόμη δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Τζορντάνα Μπρούστερ, τον Ρόουαν που είναι εννέα ετών και τον Τζούλιαν που είναι 12 ετών.
Η πρωταγωνίστρια των «White Lotus» και «Baywatch» και ο παραγωγός, οι οποίοι έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί, σύμφωνα με τη Daily Mail, έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους εδώ και λίγο καιρό.
Σύμφωνα με δικαστικά αρχεία της Νέας Υόρκης που έφεραν στο φως στο TMZ, η Νταντάριο κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Φορμ την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και εκπρόσωπος της 39χρονης δήλωσε στο People την ίδια ημέρα: «Η Αλεξάνδρα Νταντάριο και ο Άντριου Φορμ πήραν την απόφαση να τερματίσουν τον γάμο τους».
«Η απόφαση ελήφθη με αγάπη και σεβασμό», συνέχισε και κατέληξε: «Θα συνεχίσουν να συν-ανατρέφουν το παιδί τους και ζητούν ιδιωτικότητα καθώς διαχειρίζονται αυτή τη μετάβαση».
Alexandra Daddario, 39, and husband Andrew Form, 57, split after three years of marriage https://t.co/78L34UlUvD— Daily Mail US (@Daily_MailUS) February 20, 2026
Η τελευταία φορά που εμφανίστηκαν μαζί σε κόκκινο χαλί ήταν τον Σεπτέμβριο του 2025, στην εορταστική εκδήλωση της επιτροπής του «The Kids Mental Health Foundation» στο Λος Άντζελες.
Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2022 και ο γιος τους γεννήθηκε 15 μήνες πριν. Ο Φορμ έχει ακόμη δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Τζορντάνα Μπρούστερ, τον Ρόουαν που είναι εννέα ετών και τον Τζούλιαν που είναι 12 ετών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα