Κόναν Ο'Μπράιεν για τις δολοφονίες του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ: Είναι απλά τόσο φρικτό
Κόναν Ο'Μπράιεν για τις δολοφονίες του Ρομπ και της Μισέλ Ράινερ: Είναι απλά τόσο φρικτό
Ήμουν σε σοκ για αρκετό καιρό, δήλωσε ο παρουσιαστής και παραγωγός στο σπίτι του οποίου ο Νικ Ράινερ είχε τσακωθεί με τον σκηνοθέτη λίγο πριν βρεθεί νεκρός στο σπίτι του με τη σύζυγό του
Για τους θανάτους του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, μίλησε ο Κόναν Ο’Μπράιεν, στο σπίτι του οποίου ο σκηνοθέτης είχε έναν έντονο καβγά με τον Νικ Ράινερ. Πατέρας και γιος βρίσκονταν στο χριστουγεννιάτικο πάρτι που έκανε το βράδυ πριν από τις δολοφονίες, για τις οποίες έχει συλληφθεί ο τελευταίος.
Σε συνέντευξή του για το The New Yorker, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ο παρουσιαστής και παραγωγός δήλωσε αρχικά: «Γνώριζα τον Ρομπ και τη Μισέλ και, με τον καιρό, ερχόμασταν όλο και πιο κοντά και τους έβλεπα συχνά» και πρόσθεσε: «Η σύζυγός μου κι εγώ τους βλέπαμε συχνά και ήταν τόσο... ήταν απλώς υπέροχοι άνθρωποι. Και να έχεις την εμπειρία να λες καληνύχτα σε κάποιον, να φεύγει και την επόμενη μέρα να μαθαίνεις ότι δεν ζει πια».
Ο Κόναν Ο'Μπράιεν συμπλήρωσε ακόμη για τον θάνατο του ζευγαριού: «Νομίζω ότι ήμουν σε σοκ για αρκετό καιρό μετά. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Είναι απλώς πολύ... είναι τόσο φρικτό. Απλώς τόσο φρικτό. Και σκέφτομαι πώς ένιωθε ο Ρομπ για όσα συμβαίνουν στη χώρα, πόσο ενεργός ήταν, πόσο εκτεθειμένος έμπαινε μπροστά... και να σιγήσει αυτή η φωνή μέσα σε μια στιγμή, ακόμα δυσκολεύομαι να το κατανοήσω».
Ο παρουσιαστής και παραγωγός, στην ίδια συνέντευξη σχολίασε για τον Ρομπ Ράινερ και το έργο του: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι μεγαλύτεροι από τη ζωή, ειδικά αν έχεις μεγαλώσει βλέποντάς τους ή εκτιμώντας το έργο τους. Δηλαδή, συνεχίζω να σκέφτομαι… το σύνολο του έργου, νομίζω είναι επτά ταινίες που ο Ρομπ Ράινερ έκανε διαδοχικά και είναι κλασικές. Αν καταφέρεις να κάνεις μία σπουδαία ταινία, είναι εντυπωσιακό. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Αν κάνεις δύο, είσαι από τους μεγάλους. Να κάνεις επτά, μέσα σε εννέα, δέκα, έντεκα χρόνια... είναι παράνοια. Μόνο με το “Spinal Tap”, αν αυτό ήταν το μόνο που είχε κάνει ποτέ, επηρέασε τεράστια τη γενιά μου. Όταν βγήκε, ήμουν στο κολέγιο και ήταν σαν στιγμή διάσπασης του ατόμου. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο».
Στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι ο θάνατος δεν ήταν κάτι που σκεφτόταν συχνά, αλλά τραγωδίες σαν κι αυτή ανατρέπουν τα πάντα: «Είναι κάτι που δεν σκέφτεσαι. Αν είσαι τυχερός, δεν το σκέφτεσαι για τις πρώτες δύο δεκαετίες της ζωής σου. Και μετά είναι άνθρωποι που σου λένε “Το έμαθες;”. Και περπατάς σαν ζαλισμένος για μια εβδομάδα. Έτσι είναι τώρα, υποθέτω».
Ο Ρομπ και η Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη γειτονιά Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο του 2025. Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο 32χρονος Νικ συνελήφθη και κρατήθηκε χωρίς δυνατότητα εγγύησης. Λίγες ημέρες αργότερα του απαγγέλθηκαν επισήμως δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.
Μετά την είδηση των θανάτων, το TMZ μετέδωσε ότι ο Ρομπ και ο Νικ είχαν έναν «πολύ δυνατό καβγά» στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Ο’Μπράιεν και άλλοι καλεσμένοι άκουσαν τη διαμάχη, με πηγή του Us Weekly να αναφέρει πως ο Νικ συμπεριφερόταν «ανατριχιαστικά» πριν αποχωρήσει.
Σε συνέντευξή του για το The New Yorker, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ο παρουσιαστής και παραγωγός δήλωσε αρχικά: «Γνώριζα τον Ρομπ και τη Μισέλ και, με τον καιρό, ερχόμασταν όλο και πιο κοντά και τους έβλεπα συχνά» και πρόσθεσε: «Η σύζυγός μου κι εγώ τους βλέπαμε συχνά και ήταν τόσο... ήταν απλώς υπέροχοι άνθρωποι. Και να έχεις την εμπειρία να λες καληνύχτα σε κάποιον, να φεύγει και την επόμενη μέρα να μαθαίνεις ότι δεν ζει πια».
Ο Κόναν Ο'Μπράιεν συμπλήρωσε ακόμη για τον θάνατο του ζευγαριού: «Νομίζω ότι ήμουν σε σοκ για αρκετό καιρό μετά. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Είναι απλώς πολύ... είναι τόσο φρικτό. Απλώς τόσο φρικτό. Και σκέφτομαι πώς ένιωθε ο Ρομπ για όσα συμβαίνουν στη χώρα, πόσο ενεργός ήταν, πόσο εκτεθειμένος έμπαινε μπροστά... και να σιγήσει αυτή η φωνή μέσα σε μια στιγμή, ακόμα δυσκολεύομαι να το κατανοήσω».
Conan O'Brien breaks his silence on Rob Reiner being found dead just hours after O'Brien's holiday party, where Nick Reiner allegedly fought Bill Hader.— Variety (@Variety) February 20, 2026
“I knew Rob and Michele, and then increasingly got closer and closer to them, and I was seeing them a lot. My wife and I were… pic.twitter.com/wnNQZkJRrB
Ο παρουσιαστής και παραγωγός, στην ίδια συνέντευξη σχολίασε για τον Ρομπ Ράινερ και το έργο του: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι μεγαλύτεροι από τη ζωή, ειδικά αν έχεις μεγαλώσει βλέποντάς τους ή εκτιμώντας το έργο τους. Δηλαδή, συνεχίζω να σκέφτομαι… το σύνολο του έργου, νομίζω είναι επτά ταινίες που ο Ρομπ Ράινερ έκανε διαδοχικά και είναι κλασικές. Αν καταφέρεις να κάνεις μία σπουδαία ταινία, είναι εντυπωσιακό. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Αν κάνεις δύο, είσαι από τους μεγάλους. Να κάνεις επτά, μέσα σε εννέα, δέκα, έντεκα χρόνια... είναι παράνοια. Μόνο με το “Spinal Tap”, αν αυτό ήταν το μόνο που είχε κάνει ποτέ, επηρέασε τεράστια τη γενιά μου. Όταν βγήκε, ήμουν στο κολέγιο και ήταν σαν στιγμή διάσπασης του ατόμου. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο».
Στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι ο θάνατος δεν ήταν κάτι που σκεφτόταν συχνά, αλλά τραγωδίες σαν κι αυτή ανατρέπουν τα πάντα: «Είναι κάτι που δεν σκέφτεσαι. Αν είσαι τυχερός, δεν το σκέφτεσαι για τις πρώτες δύο δεκαετίες της ζωής σου. Και μετά είναι άνθρωποι που σου λένε “Το έμαθες;”. Και περπατάς σαν ζαλισμένος για μια εβδομάδα. Έτσι είναι τώρα, υποθέτω».
Ο Ρομπ και η Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη γειτονιά Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο του 2025. Αργότερα το ίδιο βράδυ, ο 32χρονος Νικ συνελήφθη και κρατήθηκε χωρίς δυνατότητα εγγύησης. Λίγες ημέρες αργότερα του απαγγέλθηκαν επισήμως δύο κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.
Μετά την είδηση των θανάτων, το TMZ μετέδωσε ότι ο Ρομπ και ο Νικ είχαν έναν «πολύ δυνατό καβγά» στο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Ο’Μπράιεν και άλλοι καλεσμένοι άκουσαν τη διαμάχη, με πηγή του Us Weekly να αναφέρει πως ο Νικ συμπεριφερόταν «ανατριχιαστικά» πριν αποχωρήσει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα