Κέιτι Πράις: Σοκάρουν οι νέες φωτογραφίες της από το Ντουμπάι, εμφανίστηκε πιο αδύνατη από ποτέ

Αίσθηση προκαλούν οι νέες φωτογραφίες της Κέιτι Πράις από τον μήνα του μέλιτος στο Ντουμπάι, όπου η 46χρονη εμφανίζεται πιο αδύνατη από ποτέ, λίγες εβδομάδες μετά τις δημόσιες δηλώσεις της για τη δραματική απώλεια βάρους και τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες επρόκειτο να υποβληθεί.
Η Κέιτι Πράις και ο σύζυγός της, Λι Άντριους, απολαμβάνουν τις πρώτες ημέρες του έγγαμου βίου τους στο πολυτελές Bab Al Shams desert resort στο Ντουμπάι. Το ζευγάρι, που προχώρησε γρήγορα σε αρραβώνα και γάμο, απαθανατίστηκε σε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στην πισίνα, με την πρώην τηλεπερσόνα να τραβά τα βλέμματα.
Σε μία από τις φωτογραφίες, η Κέιτι Πράις ποζάρει με πορτοκαλί μπικίνι. Ωστόσο, η εικόνα της φαίνεται πιο ανησυχητική από ποτέ, με αρκετούς να σχολιάζουν τη σοκαριστική αλλαγή στο σώμα της.
Το πρώην μοντέλο αναφέρθηκε στο γεγονός αυτό στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της «The Katie Price Show», επισημαίνοντας πως θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να βρει απαντήσεις σχετικά με την απώλεια των κιλών της, μετά και τα ανησυχητικά μηνύματα του κόσμου σχετικά με την αλλαγή στην εμφάνισή της. Η Κέιτι Πράις είπε χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι δείχνω αποστεωμένη, μοιάζω σαν να είμαι άρρωστη , γι’ αυτό και πάω αύριο στους γιατρούς. Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να λέω στον κόσμο “Ναι, ξέρω ότι έχασα βάρος”, και προφανώς υπάρχει λόγος. Το είπα στον γιατρό. Όλοι ξέρουμε ότι προσπαθούμε να το λύσουμε και μόλις μάθω τι συμβαίνει, θα το πω σε όλους».
Στη συνέχεια, δήλωσε ότι έβαλε filler στο πρόσωπό της επειδή ένιωθε άσχημα με τον εαυτό της και ήθελε να κάνει κάτι για να το αλλάξει: «Επειδή δείχνω τόσο άσχημα, με επηρέασε και γι’ αυτό έβαλα filler στο πρόσωπό μου, κάτι που δεν ήθελα να κάνω», εξήγησε και πρόσθεσε: «Θέλω απλώς να πάρω βάρος, πραγματικά το θέλω, αλλά δεν γίνεται. Όλοι ξέρουν ότι τρώω ό,τι θέλω, ποτέ δεν είχα πρόβλημα με το φαγητό».
Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι είχε προγραμματίσει ραντεβού με γιατρό και αιματολογικές εξετάσεις, έπειτα και από πίεση της οικογένειάς της. «Τρώω σωστά και πίνω πολύ νερό, γιατί αύριο έχω αιματολογικές εξετάσεις, οπότε θα πάρω τα αποτελέσματα. Πήγα στους γιατρούς και τους εξήγησα τα πάντα. Είναι καινούργιοι γιατροί, οπότε αύριο το πρωί έχω πλήρη αιματολογικό έλεγχο», δήλωσε.
