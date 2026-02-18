Δολοφονία ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν; Απόστρατος αστυνομικός υποστηρίζει ότι δεν αυτοκτόνησε

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αφήγηση περί αυτοκτονίας ξεκίνησε ήδη από τον τόπο του συμβάντος, όταν η εκπρόσωπος Τύπου του SPD Βινέτ Τίσι αποχώρησε λίγο μετά την ανεύρεση της σορού. Η Τίσι κατέβαινε τον δρόμο μαζί με τον ιατροδικαστή Δρ Ντόναλντ Ρέι, όταν δημοσιογράφοι τους προσέγγισαν.«Ήταν προφανές ότι αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός από τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο… Υπήρχε επίσης ένα σημείωμα αυτοκτονίας μέσα στο σπίτι», είχε δηλώσει. Κατά τον Λόου, τέτοιες διαπιστώσεις θα έπρεπε να προέρχονται από το γραφείο του ιατροδικαστή και όχι από εκπροσώπους της αστυνομίας.Επίσης, σημείωσε ότι οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν αυστηρά πρότυπα και να αποφεύγουν συμπεράσματα — όπως ο χαρακτηρισμός ενός θανάτου ως αυτοκτονίας ή ενός σημειώματος ως «σημείωμα αυτοκτονίας» — χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, καθώς οι αρχικές υποθέσεις διαμορφώνουν ολόκληρη την έρευνα.Σε ό,τι αφορά στα εγκληματολογικά ευρήματα, επισήμανε φωτογραφίες που δείχνουν τα χέρια του Κομπέιν ασυνήθιστα καθαρά, κάτι που — όπως υποστηρίζει — δεν συνάδει με τραύμα που προκαλεί αυτόχειρας με κυνηγετικό όπλο. «Τα σκάγια μπήκαν στο κρανίο του και προκάλεσαν τεράστια καταστροφή», είπε. «Όλα τα σκάγια καταγράφηκαν, αλλά η πρόσκρουση θα ήταν τόσο ισχυρή που θα προκαλούσε εκτεταμένο ψεκασμό αίματος, όχι απλώς μικρό, αλλά μεγάλο».Επιπλέον εκτίμησε ότι φωτογραφίες από το στήθος και τα χέρια θα μπορούσαν να να δείξουν, αν ο χώρος αλλοιώθηκε μετά τον θάνατο. Ανεξάρτητοι ερευνητές σημειώνουν επίσης ασυμφωνίες στην αστυνομική τεκμηρίωση. Έκθεση του 1994 ανέφερε ότι οδηγός ταξί παρέλαβε επιβάτη από την οικία του Κομπέιν που «δεν ταίριαζε με την κατοικία», υποδηλώνοντας ότι ίσως δεν ήταν ο ίδιος. Η ίδια αναφορά σημείωνε ότι οδηγός και επιβάτης δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κατάστημα για αγορά πυρομαχικών.Σε μεταγενέστερη δημοσιοποίηση στοιχείων το 2014, το SPD δεν συμπεριέλαβε αυτές τις λεπτομέρειες. Μεταξύ των σημείων που εγείρουν ερωτήματα είναι και η αναφορά νεκροψίας σε χειρόγραφο σημείωμα με μαύρο μελάνι που βρέθηκε στην τσέπη του Κομπέιν και έκανε λόγο για πυρομαχικά και το κυνηγετικό όπλο Remington.«Γιατί να επιλέξει πυροβολισμό στο πρόσωπο;» διερωτήθηκε ο Λόου. «Δεν ήταν βίαιος άνθρωπος. Πιστεύω ότι θα αρκούσε μια λιγότερο βίαιη μέθοδος». Τα ιατρικά ευρήματα έδειξαν ότι η ποσότητα ηρωίνης στον οργανισμό του ήταν περίπου τριπλάσια της θανατηφόρας δόσης. Κατά τον Λόου, για να χορηγηθεί τέτοια ποσότητα πιθανότατα θα χρειαζόταν βοήθεια.Ο πρώην αστυνομικός επέκρινε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκε η αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος δεν αντιμετωπίστηκε ως πιθανός τόπος ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για το αν τηρήθηκαν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες, όπως η συλλογή DNA, ο έλεγχος κάτω από τα νύχια ή η διατήρηση του χώρου.Όπως ανέφερε, η εικόνα θύμιζε «τουρισμό», με υπερβολικά μεγάλο αριθμό ατόμων να εισέρχονται στον χώρο, ενδεχομένως μολύνοντας τα αποδεικτικά στοιχεία. Έκθεση του SPD δείχνει ότι τουλάχιστον 12 αστυνομικοί μπήκαν και βγήκαν από το δωμάτιο όπου βρέθηκε η σορός.