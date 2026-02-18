Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Δολοφονία ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν; Απόστρατος αστυνομικός υποστηρίζει ότι δεν αυτοκτόνησε
Ο Νιλ Λόου, που είχε συμμετάσχει στην εξέταση της υπόθεσης, έκανε λόγο για κακοδιαχείριση
Μετά από 32 χρόνια ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν επανέρχεται στο προσκήνιο, με απόστρατο αστυνομικό να υποστηρίζει πως ο τραγουδιστής δολοφονήθηκε. Ο frontman των Nirvana βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Σιάτλ και μέσα σε λίγες ώρες οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.
Τώρα, ένας απόστρατος αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ αναφέρει ότι τα ευρήματα από τον τόπο του θανάτου του τραγουδιστή των Nirvana «δεν βγάζουν νόημα», ισχυριζόμενος ότι υπήρξε κακοδιαχείριση στην υπόθεση και ότι αυτή στήθηκε, ώστε να φαίνεται πως έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.
Ο Νιλ Λόου, ο οποίος υπηρέτησε επί πενήντα χρόνια στο αστυνομικό τμήμα του Σιάτλ και το 2005 έλαβε εντολή από τον αρχηγό του να ελέγξει εκ νέου τον φάκελο Κομπέιν, δήλωσε στη Daily Mail πως οι ερευνητές δεν αντιμετώπισαν σωστά τον θάνατο του ροκ σταρ ως πιθανή ανθρωποκτονία.
«Απλώς δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Κερτ το έκανε αυτό στον εαυτό του», ανέφερε ο Λόου. Ωστόσο, δεν είχε συμμετάσχει στην αρχική έρευνα, ούτε αυτή είχε διεξαχθεί στο τμήμα όπου υπηρετούσε τότε. Επικαλέστηκε αυτό που περιέγραψε ως ανωμαλίες στα αιματολογικά ευρήματα, τη σφοδρότητα του τραύματος από το κυνηγετικό όπλο και φερόμενες ασυνέπειες στον τόπο του συμβάντος.
Ο Λόου, που αποστρατεύτηκε το 2018, αναφέρθηκε σε ασυμφωνίες μεταξύ της ιατροδικαστικής έκθεσης και των αναφορών του SPD, όπως ελλειπείς σημειώσεις, παραλείψεις μαρτυρικών παρατηρήσεων και αντικρουόμενες λεπτομέρειες για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου του Κομπέιν.
«Ένα θέμα με τη σύνταξη αναφορών είναι ο ανθρώπινος παράγοντας: παρερμηνείες, παρανοήσεις, μετατοπισμένες σκέψεις και ξεχασμένες λεπτομέρειες», σχολίασε. «Παρασύρθηκαν. Ίσως να παρασυρόμουν κι εγώ τότε, αλλά τώρα πιστεύω ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία και θεωρώ πως η υπόθεση πρέπει να ανοίξει ξανά», πρόσθεσε.
Ερωτηθείσα ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν για να διαπιστωθεί ότι ο θάνατος ήταν αυτοκτονία πριν ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις και η νεκροψία, η αστυνομία του Σιάτλ απάντησε: «Ο Κερτ Κομπέιν πέθανε από αυτοκτονία το 1994. Αυτή παραμένει η θέση της αστυνομίας του Σιάτλ».
Ο Κομπέιν πέθανε στις 5 Απριλίου, σε ηλικία 27 ετών, από τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο. Το σώμα του βρέθηκε τρεις ημέρες αργότερα από ηλεκτρολόγο που εγκαθιστούσε φωτισμό ασφαλείας στο σπίτι. Τότε, ο ιατροδικαστής της κομητείας Κινγκ έκρινε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία με κυνηγετικό όπλο Remington Model 11 διαμετρήματος 20, καθώς το όπλο βρέθηκε στα χέρια του και ένα σημείωμα βρέθηκε σε γλάστρα κοντά του.
Το συμπέρασμα αυτό έχει διατηρηθεί για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, παρά τις επαναλαμβανόμενες εναλλακτικές θεωρίες για τον θάνατο του ροκ σταρ, μεταξύ αυτών και πρόσφατη μελέτη ανεξάρτητων ερευνητών που υποστηρίζει ότι τα στοιχεία παραπέμπουν σε ανθρωποκτονία.
Αν και οι δηλώσεις του Λόου απηχούν ορισμένες από αυτές τις θεωρίες, θεωρείται ασυνήθιστο το γεγονός ότι προέρχονται από ανώτερο αξιωματικό των, ο οποίος μάλιστα αρχικά είχε αποδεχθεί την εκδοχή της αυτοκτονίας. Την περίοδο του θανάτου του Κομπέιν ήταν διοικητής του νότιου τομέα και περίπου μία δεκαετία αργότερα προήχθη σε αρχηγό. «Έχω διαβάσει τον φάκελο και μπορώ να σας πω τι λένε τα στοιχεία, γιατί αυτό έκανα σε όλη μου τη ζωή, και δεν λένε αυτοκτονία», τόνισε.
Στο πλαίσιο του ελέγχου του 2005, είχε πλήρη πρόσβαση στον φάκελο και στα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον τόπο του θανάτου. «Πιστεύω ότι μπήκαν με προαποφασισμένη άποψη. Ήταν αυτοκτονία», είπε, προσθέτοντας ότι τα τμήματα ανθρωποκτονιών συνήθως δεν εξετάζουν θανάτους που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αυτοκτονίες.
Τώρα, ένας απόστρατος αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ αναφέρει ότι τα ευρήματα από τον τόπο του θανάτου του τραγουδιστή των Nirvana «δεν βγάζουν νόημα», ισχυριζόμενος ότι υπήρξε κακοδιαχείριση στην υπόθεση και ότι αυτή στήθηκε, ώστε να φαίνεται πως έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.
Ο Νιλ Λόου, ο οποίος υπηρέτησε επί πενήντα χρόνια στο αστυνομικό τμήμα του Σιάτλ και το 2005 έλαβε εντολή από τον αρχηγό του να ελέγξει εκ νέου τον φάκελο Κομπέιν, δήλωσε στη Daily Mail πως οι ερευνητές δεν αντιμετώπισαν σωστά τον θάνατο του ροκ σταρ ως πιθανή ανθρωποκτονία.
«Απλώς δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Κερτ το έκανε αυτό στον εαυτό του», ανέφερε ο Λόου. Ωστόσο, δεν είχε συμμετάσχει στην αρχική έρευνα, ούτε αυτή είχε διεξαχθεί στο τμήμα όπου υπηρετούσε τότε. Επικαλέστηκε αυτό που περιέγραψε ως ανωμαλίες στα αιματολογικά ευρήματα, τη σφοδρότητα του τραύματος από το κυνηγετικό όπλο και φερόμενες ασυνέπειες στον τόπο του συμβάντος.
«Ένα θέμα με τη σύνταξη αναφορών είναι ο ανθρώπινος παράγοντας: παρερμηνείες, παρανοήσεις, μετατοπισμένες σκέψεις και ξεχασμένες λεπτομέρειες», σχολίασε. «Παρασύρθηκαν. Ίσως να παρασυρόμουν κι εγώ τότε, αλλά τώρα πιστεύω ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία και θεωρώ πως η υπόθεση πρέπει να ανοίξει ξανά», πρόσθεσε.
Ερωτηθείσα ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν για να διαπιστωθεί ότι ο θάνατος ήταν αυτοκτονία πριν ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις και η νεκροψία, η αστυνομία του Σιάτλ απάντησε: «Ο Κερτ Κομπέιν πέθανε από αυτοκτονία το 1994. Αυτή παραμένει η θέση της αστυνομίας του Σιάτλ».
Ο Κομπέιν πέθανε στις 5 Απριλίου, σε ηλικία 27 ετών, από τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο. Το σώμα του βρέθηκε τρεις ημέρες αργότερα από ηλεκτρολόγο που εγκαθιστούσε φωτισμό ασφαλείας στο σπίτι. Τότε, ο ιατροδικαστής της κομητείας Κινγκ έκρινε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία με κυνηγετικό όπλο Remington Model 11 διαμετρήματος 20, καθώς το όπλο βρέθηκε στα χέρια του και ένα σημείωμα βρέθηκε σε γλάστρα κοντά του.
Το συμπέρασμα αυτό έχει διατηρηθεί για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, παρά τις επαναλαμβανόμενες εναλλακτικές θεωρίες για τον θάνατο του ροκ σταρ, μεταξύ αυτών και πρόσφατη μελέτη ανεξάρτητων ερευνητών που υποστηρίζει ότι τα στοιχεία παραπέμπουν σε ανθρωποκτονία.
Αν και οι δηλώσεις του Λόου απηχούν ορισμένες από αυτές τις θεωρίες, θεωρείται ασυνήθιστο το γεγονός ότι προέρχονται από ανώτερο αξιωματικό των, ο οποίος μάλιστα αρχικά είχε αποδεχθεί την εκδοχή της αυτοκτονίας. Την περίοδο του θανάτου του Κομπέιν ήταν διοικητής του νότιου τομέα και περίπου μία δεκαετία αργότερα προήχθη σε αρχηγό. «Έχω διαβάσει τον φάκελο και μπορώ να σας πω τι λένε τα στοιχεία, γιατί αυτό έκανα σε όλη μου τη ζωή, και δεν λένε αυτοκτονία», τόνισε.
Στο πλαίσιο του ελέγχου του 2005, είχε πλήρη πρόσβαση στον φάκελο και στα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον τόπο του θανάτου. «Πιστεύω ότι μπήκαν με προαποφασισμένη άποψη. Ήταν αυτοκτονία», είπε, προσθέτοντας ότι τα τμήματα ανθρωποκτονιών συνήθως δεν εξετάζουν θανάτους που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αυτοκτονίες.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η αφήγηση περί αυτοκτονίας ξεκίνησε ήδη από τον τόπο του συμβάντος, όταν η εκπρόσωπος Τύπου του SPD Βινέτ Τίσι αποχώρησε λίγο μετά την ανεύρεση της σορού. Η Τίσι κατέβαινε τον δρόμο μαζί με τον ιατροδικαστή Δρ Ντόναλντ Ρέι, όταν δημοσιογράφοι τους προσέγγισαν.
«Ήταν προφανές ότι αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός από τραύμα στο κεφάλι από κυνηγετικό όπλο… Υπήρχε επίσης ένα σημείωμα αυτοκτονίας μέσα στο σπίτι», είχε δηλώσει. Κατά τον Λόου, τέτοιες διαπιστώσεις θα έπρεπε να προέρχονται από το γραφείο του ιατροδικαστή και όχι από εκπροσώπους της αστυνομίας.
Επίσης, σημείωσε ότι οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν αυστηρά πρότυπα και να αποφεύγουν συμπεράσματα — όπως ο χαρακτηρισμός ενός θανάτου ως αυτοκτονίας ή ενός σημειώματος ως «σημείωμα αυτοκτονίας» — χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, καθώς οι αρχικές υποθέσεις διαμορφώνουν ολόκληρη την έρευνα.
Σε ό,τι αφορά στα εγκληματολογικά ευρήματα, επισήμανε φωτογραφίες που δείχνουν τα χέρια του Κομπέιν ασυνήθιστα καθαρά, κάτι που — όπως υποστηρίζει — δεν συνάδει με τραύμα που προκαλεί αυτόχειρας με κυνηγετικό όπλο. «Τα σκάγια μπήκαν στο κρανίο του και προκάλεσαν τεράστια καταστροφή», είπε. «Όλα τα σκάγια καταγράφηκαν, αλλά η πρόσκρουση θα ήταν τόσο ισχυρή που θα προκαλούσε εκτεταμένο ψεκασμό αίματος, όχι απλώς μικρό, αλλά μεγάλο».
Επιπλέον εκτίμησε ότι φωτογραφίες από το στήθος και τα χέρια θα μπορούσαν να να δείξουν, αν ο χώρος αλλοιώθηκε μετά τον θάνατο. Ανεξάρτητοι ερευνητές σημειώνουν επίσης ασυμφωνίες στην αστυνομική τεκμηρίωση. Έκθεση του 1994 ανέφερε ότι οδηγός ταξί παρέλαβε επιβάτη από την οικία του Κομπέιν που «δεν ταίριαζε με την κατοικία», υποδηλώνοντας ότι ίσως δεν ήταν ο ίδιος. Η ίδια αναφορά σημείωνε ότι οδηγός και επιβάτης δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κατάστημα για αγορά πυρομαχικών.
Σε μεταγενέστερη δημοσιοποίηση στοιχείων το 2014, το SPD δεν συμπεριέλαβε αυτές τις λεπτομέρειες. Μεταξύ των σημείων που εγείρουν ερωτήματα είναι και η αναφορά νεκροψίας σε χειρόγραφο σημείωμα με μαύρο μελάνι που βρέθηκε στην τσέπη του Κομπέιν και έκανε λόγο για πυρομαχικά και το κυνηγετικό όπλο Remington.
«Γιατί να επιλέξει πυροβολισμό στο πρόσωπο;» διερωτήθηκε ο Λόου. «Δεν ήταν βίαιος άνθρωπος. Πιστεύω ότι θα αρκούσε μια λιγότερο βίαιη μέθοδος». Τα ιατρικά ευρήματα έδειξαν ότι η ποσότητα ηρωίνης στον οργανισμό του ήταν περίπου τριπλάσια της θανατηφόρας δόσης. Κατά τον Λόου, για να χορηγηθεί τέτοια ποσότητα πιθανότατα θα χρειαζόταν βοήθεια.
Ο πρώην αστυνομικός επέκρινε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκε η αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι ο χώρος δεν αντιμετωπίστηκε ως πιθανός τόπος ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, εξέφρασε αμφιβολίες για το αν τηρήθηκαν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες, όπως η συλλογή DNA, ο έλεγχος κάτω από τα νύχια ή η διατήρηση του χώρου.
Όπως ανέφερε, η εικόνα θύμιζε «τουρισμό», με υπερβολικά μεγάλο αριθμό ατόμων να εισέρχονται στον χώρο, ενδεχομένως μολύνοντας τα αποδεικτικά στοιχεία. Έκθεση του SPD δείχνει ότι τουλάχιστον 12 αστυνομικοί μπήκαν και βγήκαν από το δωμάτιο όπου βρέθηκε η σορός.
