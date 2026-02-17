Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Viral ξανά ένα βίντεο του Ρόμπιν Γουίλιαμς που κατηγορούσε τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τα νέα αρχεία Επστάιν
Ρεκόρ προβολών για παλιό βίντεο του Ρόμπιν Γουίλιαμς με σχόλια για τον Ντόναλντ Τραμπ
Νέα δυναμική απέκτησε στα social media απόσπασμα από stand-up παράσταση του Ρόμπιν Γουίλιαμς το 2012, στο οποίο ο εκλιπών κωμικός σατίριζε τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το βίντεο άρχισε να αναπαράγεται ευρέως μετά τη δημοσιοποίηση νέων αρχείων που σχετίζονται με την υπόθεση Τζέφρι Επστάιν και μέσα σε λίγες ώρες πλησίασε τις 100 εκατομμύρια προβολές.
Το κλιπ κοινοποιήθηκε από τον χρήστη Ed Krassenstein στην πλατφόρμα X με τη φράση: «Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς μας είχε προειδοποιήσει για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τον ακούσαμε». Στην επίμαχη παράσταση, ο Γουίλιαμς έλεγε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο Μάγος του Οζ. Παίζει Μονόπολη με αληθινά κτίρια. Είναι ένας τρομακτικός άνθρωπος». Σε άλλο σημείο έλεγε: «Είναι ο άνθρωπος που είπε, “Η κόρη μου είναι σέξι.” Ακόμη και άνθρωποι στο Αρκάνσας είπαν, “Αυτό είναι γαμ… λάθος. Είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου”».
Συνεχίζοντας με το χαρακτηριστικό του ύφος, ο αγαπητός κωμικός σχολίαζε: «Και αυτά τα γαμ… μαλλιά, Θεέ μου. Πιστεύω ότι τα μαλλιά είναι “Ο Ντόναλντ”. Το σώμα είναι απλώς το σύστημα συντήρησης για τα μαλλιά».
Αναφερόμενος στους διαγωνισμούς ομορφιάς που είχε στην ιδιοκτησία του ο Τραμπ, έλεγε: «Και έχει όλους αυτούς τους διαγωνισμούς ομορφιάς, Miss America, Miss Universe. Δεν είναι λίγο σαν τον Μάικλ Βικ να έχει μια αλυσίδα από pet shops; Είναι ένα γαμ… πρόγραμμα σύλληψης και απελευθέρωσης για εκείνον».
Η αναδημοσίευση του βίντεο πυροδότησε εκ νέου σχόλια, ιδίως στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μετά τη δημοσιοποίηση των νέων εγγράφων για την υπόθεση Επστάιν.
Robin Williams warned us about Donald Trump.— Ed Krassenstein (@EdKrassen) February 14, 2026
We didn’t listen. pic.twitter.com/fBtMsbpjdy
