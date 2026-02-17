Viral ξανά ένα βίντεο του Ρόμπιν Γουίλιαμς που κατηγορούσε τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τα νέα αρχεία Επστάιν
GALA
Ρόμπιν Γουίλιαμς Ντόναλντ Τραμπ Τζέφρι Επστάιν

Viral ξανά ένα βίντεο του Ρόμπιν Γουίλιαμς που κατηγορούσε τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τα νέα αρχεία Επστάιν

Ρεκόρ προβολών για παλιό βίντεο του Ρόμπιν Γουίλιαμς με σχόλια για τον Ντόναλντ Τραμπ

Viral ξανά ένα βίντεο του Ρόμπιν Γουίλιαμς που κατηγορούσε τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τα νέα αρχεία Επστάιν
Άννα Νταλλαρή
8 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα δυναμική απέκτησε στα social media απόσπασμα από stand-up παράσταση του Ρόμπιν Γουίλιαμς το 2012, στο οποίο ο εκλιπών κωμικός σατίριζε τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το βίντεο άρχισε να αναπαράγεται ευρέως μετά τη δημοσιοποίηση νέων αρχείων που σχετίζονται με την υπόθεση Τζέφρι Επστάιν και μέσα σε λίγες ώρες πλησίασε τις 100 εκατομμύρια προβολές.

Το κλιπ κοινοποιήθηκε από τον χρήστη Ed Krassenstein στην πλατφόρμα X με τη φράση: «Ο Ρόμπιν Γουίλιαμς μας είχε προειδοποιήσει για τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τον ακούσαμε». Στην επίμαχη παράσταση, ο Γουίλιαμς έλεγε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο Μάγος του Οζ. Παίζει Μονόπολη με αληθινά κτίρια. Είναι ένας τρομακτικός άνθρωπος». Σε άλλο σημείο έλεγε: «Είναι ο άνθρωπος που είπε, “Η κόρη μου είναι σέξι.” Ακόμη και άνθρωποι στο Αρκάνσας είπαν, “Αυτό είναι γαμ… λάθος. Είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου”».

Συνεχίζοντας με το χαρακτηριστικό του ύφος, ο αγαπητός κωμικός σχολίαζε: «Και αυτά τα γαμ… μαλλιά, Θεέ μου. Πιστεύω ότι τα μαλλιά είναι “Ο Ντόναλντ”. Το σώμα είναι απλώς το σύστημα συντήρησης για τα μαλλιά».

Αναφερόμενος στους διαγωνισμούς ομορφιάς που είχε στην ιδιοκτησία του ο Τραμπ, έλεγε: «Και έχει όλους αυτούς τους διαγωνισμούς ομορφιάς, Miss America, Miss Universe. Δεν είναι λίγο σαν τον Μάικλ Βικ να έχει μια αλυσίδα από pet shops; Είναι ένα γαμ… πρόγραμμα σύλληψης και απελευθέρωσης για εκείνον».

Δείτε το βίντεο

Η αναδημοσίευση του βίντεο πυροδότησε εκ νέου σχόλια, ιδίως στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μετά τη δημοσιοποίηση των νέων εγγράφων για την υπόθεση Επστάιν.
Άννα Νταλλαρή
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης