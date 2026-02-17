Η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει αποβληθεί από το σχολείο της για εκφοβισμό





θέλουν να έχει αποβληθεί από σχολείο λόγω bullying, απάντησε η κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου , Απλ Μάρτιν, δηλώνοντας πως είναι εντελώς αναληθείς.

Για τις φήμες που τηΗ 21χρονη τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου έκανε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει και τόνισε πως δεν έχει αποβληθεί ποτέ από το σχολείο της, πόσω μάλλον για εκφοβισμό.Η Απλα Μάρτιν στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Απλώς ένα μικρό, σύντομο μήνυμα από εμένα: Δεν ήθελα να απαντήσω, αλλά αυτή η αφήγηση είναι εντελώς ψευδής και έχει ξεφύγει τελείως. Δεν έχω αποβληθεί ποτέ από κανένα σχολείο, πόσω μάλλον για τον εκφοβισμό κάποιου. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι σε κάποιους μπορεί να μην αρέσω και αυτό είναι εντάξει. Το διαδίκτυο είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να μοιράζονται τις απόψεις τους. Αλλά αυτή η φήμη είναι εντελώς αναληθής. Δεν είμαι αυτός ο τύπος ανθρώπου και όποιος είναι κοντά μου το γνωρίζει αυτό».Οι φήμες ξεκίνησαν μετά από βίντεο από το Le Bal des Debutantes στο Παρίσι το 2024, όπου η Απλ φαινόταν -σύμφωνα με σχόλια στα social media- να προσπαθεί να «εισβάλει» σε φωτογράφιση άλλης κοπέλας και αργότερα να κάνει μορφασμούς στον συνοδό της. Πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας είχε τότε δηλώσει ότι η Απλ δεν είναι «κακό κορίτσι», υποστηρίζοντας ότι όλα έγιναν σε κλίμα αστεϊσμού και παιχνιδιού.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock