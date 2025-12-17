Γκουίνεθ Πάλτροου: Η κόρη της εμφανίστηκε με φόρεμα που είχε βάλει η μητέρα της το 1996

, Άπλ Μάρτιν εμφανίστηκε με φόρεμα που είχε βάλει η μητέρα της το 1996, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά πως η ηθοποιός αποτελεί πηγή έμπνευσης για το παιδί της.



Η Άπλ Μάρτιν με το φόρεμα της μητέρας της





Η Γκουίνεθ Πάλτροου με την κόρη της

Calvin Klein φόρεμα με ανοιχτό μπούστο, ενώ η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο σύνολο, με βελουτέ ύφασμα στο πάνω μέρος και σκίσιμο στο πόδι. Το συγκεκριμένο φόρεμα το είχε φορέσει η Πάλτροου στην πρεμιέρα της ταινίας «Έμμα» στη Νέα Υόρκη, τον Ιούλιο του 1996. Όπως τότε η μητέρα της, έτσι και η Άπλ διατήρησε ένα χαλαρό look, με τα ξανθά μαλλιά της πιασμένα σε κότσο, ενώ φόρεσε διακριτικά σκουλαρίκια.

Η εμφάνιση της Γκουίνεθ Πάλτροου το 1996

Άπλ Μάρτιν επιλέγει να εμφανιστεί δημόσια με ένα ρούχο από τη συλλογή της μητέρας της.