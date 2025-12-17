Γκουίνεθ Πάλτροου: Η κόρη της εμφανίστηκε με φόρεμα που είχε βάλει η μητέρα της το 1996
Γκουίνεθ Πάλτροου: Η κόρη της εμφανίστηκε με φόρεμα που είχε βάλει η μητέρα της το 1996

Πρόκειται για ένα μαύρο Calvin Klein φόρεμα, με το οποίο είχε εμφανιστεί η ηθοποιός  στην πρεμιέρα της ταινίας «Έμμα» το 1996

Ιωάννα Μαρίνου
Η κόρη της Γκουίνεθ ΠάλτροουΆπλ Μάρτιν εμφανίστηκε με φόρεμα που είχε βάλει η μητέρα της το 1996, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά πως η ηθοποιός αποτελεί πηγή έμπνευσης για το παιδί της.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, η Γκουίνεθ Πάλτροου εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη στην πρεμιέρα της ταινίας «Marty Supreme», συνοδευόμενη από τα δύο της παιδιά, την Άπλ και τον Μόουζες Μάρτιν, με την κόρη της να τραβά τα βλέμματα φορώντας ένα εμβληματικό φόρεμα από την προσωπική γκαρνταρόμπα της μητέρας της.

Η Άπλ Μάρτιν με το φόρεμα της μητέρας της

Πιο αναλυτικά, η 21χρονη Άπλ Μάρτιν έβαλε ένα αμάνικο μαύρο Calvin Klein φόρεμα με ανοιχτό μπούστο, ενώ η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο σύνολο, με βελουτέ ύφασμα στο πάνω μέρος και σκίσιμο στο πόδι. Το συγκεκριμένο φόρεμα το είχε φορέσει η Πάλτροου στην πρεμιέρα της ταινίας «Έμμα» στη Νέα Υόρκη, τον Ιούλιο του 1996. Όπως τότε η μητέρα της, έτσι και η Άπλ διατήρησε ένα χαλαρό look, με τα ξανθά μαλλιά της πιασμένα σε κότσο, ενώ φόρεσε διακριτικά σκουλαρίκια.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου με την κόρη της
Η εμφάνιση της Γκουίνεθ Πάλτροου το 1996

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Άπλ Μάρτιν επιλέγει να εμφανιστεί δημόσια με ένα ρούχο από τη συλλογή της μητέρας της.  Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Today with Hoda & Jenna», τον Απρίλιο του 2024, η Γκουίνεθ Πάλτροου είχε αποκαλύψει ότι η κόρη της έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα σχέδια Calvin Klein της δεκαετίας του 1990, λέγοντας ότι «παίρνει πολλές φούστες και φορέματα από τα ’90s», προσθέτοντας πως «είναι πολύ μέσα στο ’90s, όπως όλα τα παιδιά αυτή την περίοδο».

Φωτογραφίες: Getty Images/ Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
