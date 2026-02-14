Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Χάρη σε εκείνον ήρθα στην Ελλάδα, είπε ο αδερφός του
Όταν πήγε στο NBA και απέκτησε τα δικά του χαρτιά, με βοήθησε, δήλωσε ο Φράνσις Αντετοκούνμπο
Στον Γιάννη Αντετοκούνμπο οφείλει τον ερχομό του στην Ελλάδα ο αδερφός του. Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο μεγάλωσε στη Νιγηρία, μετά την απόφαση των γονιών του να τον εμπιστευτούν στους παππούδες του, προκειμένου εκείνοι και τα υπόλοιπα παιδιά τους να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Όπως είπε, η απουσία της οικογένειάς του, του είχε κοστίσει, αλλά μετά από χρόνια, κατάφερε να επανενωθεί με τη μητέρα του και τα αδέρφια του.
Ο μεγάλος αδερφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μακρά διαδικασία μέχρι να έρθει στην Ελλάδα. Όπως είπε: «Δεν είχαν τα χαρτιά για να γίνει αυτό πραγματικότητα για μένα νωρίτερα. Ήταν μια πολύ μακρά διαδικασία για τους γονείς μου. Οι νόμοι στην Ευρώπη δεν τους ευνόησαν, οπότε τους πήρε χρόνια. Ήταν δύσκολο γι' αυτούς και για μένα επίσης, αλλά επιτέλους ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Πάντα στη ζωή μου ήθελα να είμαι με τους γονείς μου».
Ο μπασκετμπολίστας ήταν εκείνος που τον βοήθησε σημαντικά να εγκατασταθεί στη χώρα. «Άλλα όλα συνέβησαν χάρη στον Γιάννη. Πηγαίνοντας στο NBA και αποκτώντας τα δικά του χαρτιά, αυτό άλλαξε τα πάντα. Αυτός είναι ο λόγος που μπόρεσα να έρθω στην Ελλάδα. Αλλά πιστεύω ότι όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο και είναι θέμα χρόνου. Και η κρίσιμη στιγμή έρχεται και μετά από πολλά χρόνια η οικογένεια θα επανενωθεί. Το ήθελα για πολύ καιρό. Επικοινωνούσα με τους γονείς μου, τους αδερφούς μου, αλλά απλά δεν μπορούσα να είμαι κοντά τους. Επιτέλους είμαι με τους γονείς, με την οικογένειά μου, το αίμα μου. Αυτή η σύνδεση μου έλειψε», πρόσθεσε.
Όσον αφορά στην απώλεια του πατέρα του, εξομολογήθηκε πως εξακολουθεί να τον νιώθει παρόντα στη ζωή του: «Ο πατέρας μου ήταν πάντα βράχος, ο πυλώνας της οικογένειας. Ήταν ταπεινός και πολύ ευθύς. Ο θάνατός του με έκανε να καταλάβω ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί αύριο. Αυτό επίσης μου δίδαξε ότι πρέπει να είσαι έτοιμος ότι το αύριο δεν είναι εγγυημένο. Νιώθω ότι ο πατέρας μου είναι πάντα εδώ, τον εκπροσωπώ», τόνισε.
Στην ίδια συνέντευξη, ξεκαθάρισε πως κανείς δεν μπορεί μιμηθεί τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν μπορείς να μιμηθείς τον Γιάννη, κανείς δεν μπορεί να είναι σαν τον Γιάννη. Είναι απλά ο Γιάννης. Έχει τον δικό του δρόμο να διανύσει, τον δικό του σκοπό να πετύχει».
