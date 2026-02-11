Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον Α' ελληνικό ημιτελικό, δείτε φωτογραφίες
Eurovision 2026 Ελληνικός Τελικός

Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον Α' ελληνικό ημιτελικό, δείτε φωτογραφίες

Δεκατέσσερα τραγούδια διαγωνίζονται απόψε για μία θέση στον ελληνικό τελικό της Κυριακής

Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον Α' ελληνικό ημιτελικό, δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Γνωστά ονόματα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο θέλησαν να δώσουν το «παρών» στον Α' ελληνικό ημιτελικό της Eurovision που πραγματοποιείται απόψε.

Τραγουδιστές, παρουσιαστές και δημοσιογράφοι βρέθηκαν στον χώρο που φιλοξενεί τον ημιτελικό για να δουν τους 14 διαγωνιζόμενους που θα διεκδικήσουν μία θέση στον ελληνικό τελικό μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι η Μαντώ που το 2003 είχε ανέβει στη σκηνή της Eurovision, ο Γιώργος Βάλλαρης, η Κατερίνα Στικούδη, ο Papazó και η Ναταλία Κάκκαβα με τον Γρηγόρη Γκουντάρα.

Δείτε φωτογραφίες

Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον Α' ελληνικό ημιτελικό, δείτε φωτογραφίες
Μαντώ

Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον Α' ελληνικό ημιτελικό, δείτε φωτογραφίες
Κατερίνα Στικούδη

Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον Α' ελληνικό ημιτελικό, δείτε φωτογραφίες
Papazó
Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον Α' ελληνικό ημιτελικό, δείτε φωτογραφίες
Η Ναταλί Κάκκαβα και ο Γρηγόρης Γκουντάρας

Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον Α' ελληνικό ημιτελικό, δείτε φωτογραφίες
Η Στέλλα Στυλιανού και ο Γιώργος Βάλαρης

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
