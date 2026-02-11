Eurovision 2026: Οι επώνυμοι που πήγαν στον Α' ελληνικό ημιτελικό, δείτε φωτογραφίες
Δεκατέσσερα τραγούδια διαγωνίζονται απόψε για μία θέση στον ελληνικό τελικό της Κυριακής
Γνωστά ονόματα από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο θέλησαν να δώσουν το «παρών» στον Α' ελληνικό ημιτελικό της Eurovision που πραγματοποιείται απόψε.
Τραγουδιστές, παρουσιαστές και δημοσιογράφοι βρέθηκαν στον χώρο που φιλοξενεί τον ημιτελικό για να δουν τους 14 διαγωνιζόμενους που θα διεκδικήσουν μία θέση στον ελληνικό τελικό μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Ανάμεσα σε αυτούς είναι η Μαντώ που το 2003 είχε ανέβει στη σκηνή της Eurovision, ο Γιώργος Βάλλαρης, η Κατερίνα Στικούδη, ο Papazó και η Ναταλία Κάκκαβα με τον Γρηγόρη Γκουντάρα.
