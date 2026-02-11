Η Ντρου Μπάριμορ ξύπνησε την Ελληνίδα μέσα της... έσπασε πιάτο και φώναξε «Ώπα» έχοντας στο πλευρό της τον Ορλάντο Μπλουμ, δείτε βίντεο
Η Ντρου Μπάριμορ ξύπνησε την Ελληνίδα μέσα της... έσπασε πιάτο και φώναξε «Ώπα» έχοντας στο πλευρό της τον Ορλάντο Μπλουμ, δείτε βίντεο
Η δημοφιλής ηθοποιός και ο Ορλάντο Μπλουμ είναι τα πρόσωπα νέας διαφημιστικής καμπάνιας
Την Ελληνίδα μέσα της ξύπνησε η Ντρου Μπάριμορ σε νέα διαφημιστική καμπάνια, όπου εμφανίστηκε να φωνάζει «Ώπα» και σπάει πιάτο.
Η δημοφιλής ηθοποιός και ο Ορλάντο Μπλουμ είναι τα πρόσωπα της νέας διαφήμισης της MSC Cruises, και σε σποτ, που δημοσιεύτηκε στα social media της εταιρίας, δείχνει την Ντρου Μπάριμορ να διασκεδάζει σε εύθυμο κλίμα.
Η σκηνή έχει γυριστεί στο πλαίσιο της καμπάνιας «Let’s Holiday», που αναδεικνύει το εύρος εμπειριών που μπορεί να ζήσει ένας ταξιδιώτης στο MSC World America. Η Μπάριμορ και ο Μπλουμ εμφανίζονται καθισμένοι σε τραπέζι, ενώ γύρω τους επικρατεί γιορτινή ατμοσφαίρα.
Σε μια στιγμή ενθουσιασμού, η ηθοποιός σηκώνεται, σπάει το πιάτο και φωνάζει «Ώπα», με τον Ορλάντο Μπλουμ απέναντί της να κοιτάζει με απορία. Η εταιρία μάλιστα συνοδεύει την ανάρτησή της με την υποσημείωση, πως πιάτα μπορεί να σπάει μόνο η Μπάριμορ.
Δείτε το βίντεο
