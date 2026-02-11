Η Ντρου Μπάριμορ ξύπνησε την Ελληνίδα μέσα της... έσπασε πιάτο και φώναξε «Ώπα» έχοντας στο πλευρό της τον Ορλάντο Μπλουμ, δείτε βίντεο
GALA
Ντρου Μπάριμορ Ορλάντο Μπλουμ Πιάτο Διαφήμιση

Η Ντρου Μπάριμορ ξύπνησε την Ελληνίδα μέσα της... έσπασε πιάτο και φώναξε «Ώπα» έχοντας στο πλευρό της τον Ορλάντο Μπλουμ, δείτε βίντεο

Η δημοφιλής ηθοποιός και ο Ορλάντο Μπλουμ είναι τα πρόσωπα νέας διαφημιστικής καμπάνιας

Η Ντρου Μπάριμορ ξύπνησε την Ελληνίδα μέσα της... έσπασε πιάτο και φώναξε «Ώπα» έχοντας στο πλευρό της τον Ορλάντο Μπλουμ, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Την Ελληνίδα μέσα της ξύπνησε η Ντρου Μπάριμορ σε νέα διαφημιστική καμπάνια, όπου εμφανίστηκε να φωνάζει «Ώπα» και σπάει πιάτο.

Η δημοφιλής ηθοποιός και ο Ορλάντο Μπλουμ είναι τα πρόσωπα της νέας διαφήμισης της MSC Cruises, και σε σποτ, που δημοσιεύτηκε στα social media της εταιρίας, δείχνει την Ντρου Μπάριμορ να διασκεδάζει σε εύθυμο κλίμα.

Η σκηνή έχει γυριστεί στο πλαίσιο της καμπάνιας «Let’s Holiday», που αναδεικνύει το εύρος εμπειριών που μπορεί να ζήσει ένας ταξιδιώτης στο MSC World America. Η Μπάριμορ και ο Μπλουμ εμφανίζονται καθισμένοι σε τραπέζι, ενώ γύρω τους επικρατεί γιορτινή ατμοσφαίρα.

Σε μια στιγμή ενθουσιασμού, η ηθοποιός σηκώνεται, σπάει το πιάτο και φωνάζει «Ώπα», με τον Ορλάντο Μπλουμ απέναντί της να κοιτάζει με απορία. Η εταιρία μάλιστα συνοδεύει την ανάρτησή της με την υποσημείωση, πως πιάτα μπορεί να σπάει μόνο η Μπάριμορ.

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης