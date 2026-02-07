Η Μαρία Καβογιάννη τραγούδησε το «I Will Survive» στο πλευρό της Άννας Βίσση, δείτε βίντεο
Η Μαρία Καβογιάννη τραγούδησε το «I Will Survive» στο πλευρό της Άννας Βίσση, δείτε βίντεο
Η ηθοποιός διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται η τραγουδίστρια
Στο μαγαζί όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση διασκέδασε η Μαρία Καβογιάννη, με την ηθοποιό να τραγουδάει το «I Will Survive».
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, καταγράφηκε η στιγμή που η τραγουδίστρια κατέβηκε από τη σκηνή, πλησίασε τη Μαρία Καβογιάννη, η οποία καθόταν ανάμεσα στους θαμώνες και τότε, η Άννα Βίσση της έδωσε το μικρόφωνο, με την ηθοποιό να ξεκινάει την ερμηνεία της. Η Άννα Βίσση, όσο στεκόταν δίπλα της την ενθάρρυνε, ενώ το κοινό παράλληλα χειροκροτούσε τη Μαρία Καβογιάννη.
Δείτε το βίντεο
στο πάρτι γενεθλίων της Άννας Βίσση, το είχαν ερμηνεύσει ξανά, εκείνη τη φορά μαζί. Το σχετικό βίντεο είχε ανέβει στον προσωπικό λογαριασμό της τραγουδίστριας στο TikTok, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Μαρία σε αγαπώ».
