Μανώλης Μητσιάς: Δεν θέλω να τραγουδήσω άλλο, δεν έχω κάτι σπουδαίο να πω
Δεν είναι εύκολο να πεις το «φτάνει», αναγνώρισε ο τραγουδιστής
Στην απόφασή του να αποσυρθεί από το τραγούδι επέμεινε ο Μανώλης Μητσιάς, δηλώνοντας πως δεν έχει κάτι άλλο να πει μέσα από το έργο του. Ο τραγουδιστής ανέφερε επίσης ότι σημαντικό κριτήριο για την αποχώρηση ενός καλλιτέχνη από τη μουσική σκηνή είναι το αν η φωνή του εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του επαγγέλματος.
Ο Μανώλης Μητσιάς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, και μεταξύ άλλων επισήμανε τους λόγους για τους οποίους θέλει να αποχωρήσει από τον χώρο του τραγουδιού. «Θα αποσυρθώ σίγουρα. Δεν θέλω να τραγουδήσω άλλο, δεν έχω να πω και τόσα πράγματα σπουδαία όπως τότε. Θα κάνω καμιά εμφάνιση πού και πού έτσι για να ξεδίνω. Ο καλλιτέχνης πρέπει από μόνος του να αποσύρεται. Αν έχει ακόμα τις ικανότητες να τραγουδάει, θα πρέπει να είναι μπροστά. Η φωνή είναι σημαντικό κριτήριο. Το να λες ένα τραγούδι και να επιμένεις και να σε λυπούνται από κάτω…», σημείωσε.
Παρά την επιθυμία του να βάλει ένα τέλος στην καλλιτεχνική του πορεία, εξομολογήθηκε πως δεν πρόκειται για μία εύκολη κίνηση. «Δεν είναι εύκολο να πεις το “φτάνει”. Αφήνει πίσω την αγάπη του κόσμου. Το να σε βρουν στον δρόμο, να σου πουν μία καλημέρα, να σε αγκαλιάσουν, να σε φιλήσουν. Αυτό είναι σημαντικό για έναν καλλιτέχνη», πρόσθεσε.
