Μαρία Καρλάκη για τον πατέρα του παιδιού της: Γέννησα και έφυγε από το νοσοκομείο μόλις με έβγαλαν από την εντατική
Μαρία Καρλάκη για τον πατέρα του παιδιού της: Γέννησα και έφυγε από το νοσοκομείο μόλις με έβγαλαν από την εντατική
Δεν έχει αναγνωρίσει ακόμα το παιδί, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Στις δύσκολες στιγμές που έζησε στο μαιευτήριο, όπου γέννησε τον γιο της, αναφέρθηκε η Μαρία Καρλάκη, τονίζοντας ότι αφότου η ίδια βγήκε από την εντατική όπου βρισκόταν, τότε ο πατέρας του παιδιού της αποχώρησε από το νοσοκομείο. Όπως υποστήριξε, ο πρώην σύντροφός της δεν στάθηκε δίπλα της, αλλά αντίθετα της άσκησε έντονη πίεση – όπως και η οικογένειά του – σε μια περίοδο που εκείνη περνούσε πολύ δύσκολα, ενώ τόνισε πως δεν έχει αναγνωρίσει ακόμη το παιδί.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου στο «Real View», όπου μίλησε για την περιπέτεια υγείας που έζησε κατά τον τοκετό της, για το ψυχολογικό βάρος της εγκυμοσύνης, αλλά και για τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα του παιδιού της, ο οποίος, ενώ αρχικά ήθελε το μωρό, τελικά απομακρύνθηκε και την εγκατέλειψε μετά την έξοδό της από την εντατική.
Αναφερόμενη αρχικά στον κίνδυνο που διέτρεξε η ζωή της και στη νοσηλεία της στην εντατική, δήλωσε: «Έζησα για δυο-τρία δευτερόλεπτα στο παρατσάκ. Ήμουν στην εντατική δύο μέρες. Δώδεκα φιάλες αίμα, αν σας λέει κάτι αυτό. Δεν το έχω ξαναπεί ακριβώς το τι έχει γίνει κλπ. Η εγκυμοσύνη μου ήταν ένα ψυχολογικό φορτίο, για το οποίο εγώ δεν μιλάω». H τραγουδίστρια μοιράστηκε τη στάση του πρώην συντρόφου της στο μαιευτήριο, ενώ στάθηκε και στο γεγονός ότι ο πατέρας του γιου της δεν έχει αναγνωρίσει ακόμη το παιδί: «Από κει και πέρα ξεκίνησε όλη η πίεση. Από κει και πέρα ξεκίνησαν όλα αυτά τα μαρτυρικά που έζησα, είτε από αυτόν είτε από την οικογένειά του. Αρκετά δύσκολα ήταν τα πράγματα, αλλά είχα υπομονή. Το τελευταίο συμβάν, ειδικά που έγινε κάτι και είδα με τα μάτια μου… τέλος πάντων έχουν γίνει πάρα πολλά. Δεν έχει αναγνωρίσει το παιδί ακόμα. Γέννησα και έφυγε από το νοσοκομείο, την ώρα που με έβγαλαν από την εντατική».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dfyulwdgqand)
Μιλώντας για τις οικογενειακές πιέσεις και τη στάση του πατέρα του παιδιού της, η Μαρία Καρλάκη τόνισε: «Και δυστυχώς έχουμε μάθει από την οικογένειά μας "άσε γυναίκα, μην μιλάς", "αυτό μην το κάνεις". Όταν λοιπόν χώρισα στους πρώτους δυόμισι μήνες., η γιαγιά μου μού είπε "πρέπει να τα ξαναβρείτε" και γύρισα. Το ήθελε κι εκείνος το παιδί, στην αρχή. Στον τοκετό ήρθε για τις κάμερες. Αυτό ήταν άλλο θέμα. Γιατί ξέρεις, από την πόλη που είναι, ξέρεις μην έλεγαν "α, δεν πήγε". Αφού νομίζω ότι τον ρωτάνε ακόμα και λέει ότι "ναι βέβαια τη βλέπω, μιλάμε", ότι υπάρχει στη ζωή μας. Φυσικά και δεν υπάρχει».
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου στο «Real View», όπου μίλησε για την περιπέτεια υγείας που έζησε κατά τον τοκετό της, για το ψυχολογικό βάρος της εγκυμοσύνης, αλλά και για τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα του παιδιού της, ο οποίος, ενώ αρχικά ήθελε το μωρό, τελικά απομακρύνθηκε και την εγκατέλειψε μετά την έξοδό της από την εντατική.
Αναφερόμενη αρχικά στον κίνδυνο που διέτρεξε η ζωή της και στη νοσηλεία της στην εντατική, δήλωσε: «Έζησα για δυο-τρία δευτερόλεπτα στο παρατσάκ. Ήμουν στην εντατική δύο μέρες. Δώδεκα φιάλες αίμα, αν σας λέει κάτι αυτό. Δεν το έχω ξαναπεί ακριβώς το τι έχει γίνει κλπ. Η εγκυμοσύνη μου ήταν ένα ψυχολογικό φορτίο, για το οποίο εγώ δεν μιλάω». H τραγουδίστρια μοιράστηκε τη στάση του πρώην συντρόφου της στο μαιευτήριο, ενώ στάθηκε και στο γεγονός ότι ο πατέρας του γιου της δεν έχει αναγνωρίσει ακόμη το παιδί: «Από κει και πέρα ξεκίνησε όλη η πίεση. Από κει και πέρα ξεκίνησαν όλα αυτά τα μαρτυρικά που έζησα, είτε από αυτόν είτε από την οικογένειά του. Αρκετά δύσκολα ήταν τα πράγματα, αλλά είχα υπομονή. Το τελευταίο συμβάν, ειδικά που έγινε κάτι και είδα με τα μάτια μου… τέλος πάντων έχουν γίνει πάρα πολλά. Δεν έχει αναγνωρίσει το παιδί ακόμα. Γέννησα και έφυγε από το νοσοκομείο, την ώρα που με έβγαλαν από την εντατική».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για τις οικογενειακές πιέσεις και τη στάση του πατέρα του παιδιού της, η Μαρία Καρλάκη τόνισε: «Και δυστυχώς έχουμε μάθει από την οικογένειά μας "άσε γυναίκα, μην μιλάς", "αυτό μην το κάνεις". Όταν λοιπόν χώρισα στους πρώτους δυόμισι μήνες., η γιαγιά μου μού είπε "πρέπει να τα ξαναβρείτε" και γύρισα. Το ήθελε κι εκείνος το παιδί, στην αρχή. Στον τοκετό ήρθε για τις κάμερες. Αυτό ήταν άλλο θέμα. Γιατί ξέρεις, από την πόλη που είναι, ξέρεις μην έλεγαν "α, δεν πήγε". Αφού νομίζω ότι τον ρωτάνε ακόμα και λέει ότι "ναι βέβαια τη βλέπω, μιλάμε", ότι υπάρχει στη ζωή μας. Φυσικά και δεν υπάρχει».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα