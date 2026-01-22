Μαρία Καρλάκη: Ο πατέρας του παιδιού μου είμαι εγώ, ο βιολογικός πατέρας έχει επιλέξει να μην υπάρχει
Μαρία Καρλάκη: Ο πατέρας του παιδιού μου είμαι εγώ, ο βιολογικός πατέρας έχει επιλέξει να μην υπάρχει
Είναι δύσκολο, αλλά ξέρω ότι έχω κάνει ένα πολύ δυνατό παιδί, ανέφερε η τραγουδίστρια
Την απόφαση του βιολογικού πατέρα του παιδιού της να μην συμμετέχει στην ανατροφή του σχολίασε η Μαρία Καρλάκη, τονίζοντας πως εκείνη έχει αναλάβει τον διπλό ρόλο του γονέα.
Σε δηλώσεις που έκανε η τραγουδίστρια στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου μίλησε για τη ζωή της ως μητέρα, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να μεγαλώνει μόνη της το παιδί της από τη στιγμή που γεννήθηκε.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη σχέση της με τον πατέρα του γιου της και αν υπάρχει επικοινωνία, δήλωσε: «Ο πατέρας του παιδιού μου είμαι εγώ». Στη συνέχεια εξήγησε ότι ο βιολογικός πατέρας «δεν υπάρχει από τη γέννα και μετά», επισημαίνοντας πως αυτή ήταν συνειδητή του επιλογή.
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επόσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά στάθηκε κυρίως στη δύναμη που βλέπει στο παιδί της. «Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά ξέρω ότι έχω κάνει ένα πολύ δυνατό παιδί», κατέληξε.
Σε δηλώσεις που είχε κάνει η Μαρία Καρλάκη τον Μάιο του 2024 στο «Super Κατερίνα» είχε εξηγήσει ότι ο πατέρας του παιδιού της δεν κατάφερε να τηρήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε απέναντί τους. Συγκεκριμένα, είχε πει: «Όταν αναγνωρίζεις κάτι, πρέπει να τηρείς και τις υποχρεώσεις σου. Δεν μπορούσε να τηρήσει οικονομικά τις υποχρεώσεις, γιατί δεν έχει πληρώσει ούτε τη γέννα. Δεν μπορούσε, όλα καλά, δεν πειράζει. Μπορεί και να μην μπορεί ο άνθρωπος».
