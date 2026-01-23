Ο Κίμων Κουρής συμμετέχει στη νέα σεζόν του «Tehran», οι φωτογραφίες που δημοσίευσε με τον Χιού Λόρι

Tehran» συμμετέχει ο

» συμμετέχει ο Κίμων Κουρής , δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα γυρίσματα, σε μία από τις οποίες εμφανίζεται μαζί με τον Χιού Λόρι

Η σειρά αποτελεί ένα κατασκοπευτικό θρίλερ, που επικεντρώνεται στις μυστικές επιχειρήσεις της ισραηλινής Μοσάντ στο Ιράν.

Στη νέα σεζόν τουΟ ηθοποιός συνεργάστηκε με τους διεθνώς καταξιωμένους ηθοποιούς Λόρι και Σάουν Τουμπ στο θρίλερ, τα γυρίσματα του οποίου πραγματοποιήθηκαν σχεδόν εξ ολοκλήρου στην Αθήνα.Σε ανάρτηση που έκανε ο Κίμων Κουρής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε εικόνες από το δεύτερο επεισόδιο της τρίτης σεζόν, στην οποία έπαιξε.Στην τρίτη σεζόν του «Τehran», η ιστορία ξεκινά μετά τα γεγονότα που άφησαν την Ταμάρ εκτός διοίκησης μετά το τέλος της δεύτερης σεζόν. Αναγκάζεται να επανεφεύρει τον εαυτό της και να προσπαθήσει να κερδίσει ξανά την υποστήριξη της Mossad για να επιβιώσει. Η πλοκή εξελίσσει τις συμμαχίες και τους εχθρούς σε ένα επικίνδυνο περιβάλλον, με την πρωταγωνίστρια να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των προηγούμενων ενεργειών της και να προσπαθεί να βρει τρόπο να παραμείνει ζωντανή.