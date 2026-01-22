Στέφανος Παπαδόπουλος: Μου πέρασε από το μυαλό να αποσύρω τη μήνυση που έκανα στον Γιώργο Μαζωνάκη
Ο τραγουδιστής κατέθεσε τον Δεκέμβριο μήνυση σε βάρος του καλλιτέχνη για ασελγείς προτάσεις κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνεργασίας τους
Τη σκέψη που έκανε να αποσύρει τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς προτάσεις, μοιράστηκε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.
Ο νεαρός τραγουδιστής κατέθεσε τον Δεκέμβριο μήνυση σε βάρος του καλλιτέχνη, καταγγέλλοντας ότι κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνεργασίας τους δέχτηκε επανειλημμένες ανήθικες προτάσεις και ψυχολογική πίεση.
Σε δηλώσεις που έκανε ο 23χρονος στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», που προβλήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, αποκάλυψε ότι, λόγω των αντιδράσεων που δέχτηκε από τον κόσμο, σκέφτηκε σε κάποια φάση να αποσύρει τη μήνυση. Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Είμαι σε μια φάση που προσπαθώ να ορθοποδήσω. Δεν θα πω πως είμαι κάθε μέρα καλά. Υπάρχουν και δύσκολες στιγμές αλλά νιώθω ότι έκανα το σωστό για να μπορώ να κοιτάω κάθε μέρα τον εαυτό μου στον καθρέπτη και να λέω, “κοιμήσου ήσυχος”. Η αλήθεια είναι πως μου πέρασε από το μυαλό να αποσύρω τη μήνυση».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι αντιλαμβάνεται τη δυσπιστία του κόσμου αναφορικά με το περιεχόμενο της μήνυσής του: «Όταν μιλάς για ένα σου βίωμα και δέχεσαι τόσο πολύ πόλεμο, καλώς ή κακώς σε λυγίζει αυτό. Ο κόσμος κρίνει πολύ εύκολα και πολύ αυστηρά χωρίς να γνωρίζει το υπόβαθρο. Επειδή δεν έχω το ίδιο κύρος, επειδή δεν έχω την ίδια δισκογραφία και δεν είμαι στα σπίτια του κόσμου, είναι λογικό να με κρίνουν πιο αυστηρά και δύσπιστα».
Ο Στέφανος Παπαδόπουλος πρόσθεσε, ότι από την ημέρα της καταγγελίας έχει δεχτεί πληθώρα μηνυμάτων στα social media, με πρόσωπα να μοιράζονται μαζί του αντίστοιχες ιστορίες με αυτή, που υποστηρίζει ότι βίωσε εκείνος: «Από τη μέρα που έκανα τη μήνυση με πλησίασε πολύς κόσμος μέσω των social για να μου πει τη δική του ιστορία, που είχαν να κάνουν με μαέστρους, μάνατζερ, μαγαζάτορες, και άλλους συναδέλφους. Αυτό όμως που με πληγώνει είναι ότι δε μιλάνε, και δε μιλάνε όχι γιατί δεν έχουν κάτι να πουν, αλλά γιατί είδαν την αντιμετώπιση που είχα εγώ. Όταν και αν μου κάνει μήνυση ο Γιώργος Μαζωνάκης μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε».
