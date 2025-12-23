Στέφανος Παπαδόπουλος για την απόλυσή του: Από το μαγαζί δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου, το έμαθα από την τηλεόραση



Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής είπε στην εκπομπή Buogiorno: «Από το μαγαζί δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου. Ό,τι έμαθα ήταν από την τηλεόραση». Στη συνέχεια πρόσθεσε για την καταγγελία και όσα ακολούθησαν: «Δεν έχω μετανιώσει καθόλου για τη μήνυση που υπέβαλλα. Ο κόσμος με στηρίζει και στο τέλος ξέρω ότι θα βγει η αλήθεια. Θα το πάω μέχρι τέλους. Άκουσα κάποιες ανακρίβειες είναι η αλήθεια. Το Σάββατο που άνοιξε το μαγαζί με ενημέρωσαν να μην πάω, δεν είπα ψέματα ότι ήμουν άρρωστος, απλά δεν ήθελα να τους εκθέσω. Δεν ήθελα να πω ότι εκείνοι μου είπαν να μην πάω για να μη τους κράξει ο κόσμος. Άκουσα την ατάκα “πού πας να τα βάλεις με τον Μαζωνάκη”. Ο κάθε Μαζωνάκης. το κάθε όνομα, επειδή είναι όνομα, τι σημαίνει; Δεν μπορώ να καταλάβω... Επειδή εγώ δεν είμαι διάσημος, δεν έχω το κύρος να καταγγείλω κάποιον; Αν ήμουν γυναίκα θα μπορούσα;».

