Στέφανος Παπαδόπουλος για την απόλυσή του: Από το μαγαζί δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου, το έμαθα από την τηλεόραση
Δεν είπα ψέματα ότι ήμουν άρρωστος, απλά δεν ήθελα να τους εκθέσω, πρόσθεσε ακόμη ο τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Για την απόλυση του από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν μίλησε ο Στέφανος Παπαδόπουλος, μετά τη μήνυση που έκανε στον Γιώργο Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο, αποκαλύπτοντας πως έμαθε από την τηλεόραση τι είχε συμβεί.
Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής είπε στην εκπομπή Buogiorno: «Από το μαγαζί δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου. Ό,τι έμαθα ήταν από την τηλεόραση». Στη συνέχεια πρόσθεσε για την καταγγελία και όσα ακολούθησαν: «Δεν έχω μετανιώσει καθόλου για τη μήνυση που υπέβαλλα. Ο κόσμος με στηρίζει και στο τέλος ξέρω ότι θα βγει η αλήθεια. Θα το πάω μέχρι τέλους. Άκουσα κάποιες ανακρίβειες είναι η αλήθεια. Το Σάββατο που άνοιξε το μαγαζί με ενημέρωσαν να μην πάω, δεν είπα ψέματα ότι ήμουν άρρωστος, απλά δεν ήθελα να τους εκθέσω. Δεν ήθελα να πω ότι εκείνοι μου είπαν να μην πάω για να μη τους κράξει ο κόσμος. Άκουσα την ατάκα “πού πας να τα βάλεις με τον Μαζωνάκη”. Ο κάθε Μαζωνάκης. το κάθε όνομα, επειδή είναι όνομα, τι σημαίνει; Δεν μπορώ να καταλάβω... Επειδή εγώ δεν είμαι διάσημος, δεν έχω το κύρος να καταγγείλω κάποιον; Αν ήμουν γυναίκα θα μπορούσα;».
Στις 22 Δεκεμβρίου ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου είχε κάνει δηλώσεις στο Πρωινό, όπου ανέφερε πως ο 22χρονος δεν γίνεται να κατηγορεί το πρώτο όνομα στην Ελλάδα και πως δεν ήθελε να συνεχίσουν τη συνεργασία τους.
Ο Παναγιώτης Σαρδελής αρχικά περιέγραψε πώς ξεκίνησε η συνεργασία τους, δηλώνοντας πως όταν έγινε γνωστή η είδηση της μήνυσης δεν ήξερε ότι ο καταγγέλλων είναι υπάλληλός του: «Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, είχαμε κλείσει δυο κορίτσια για να κάνουν την έναρξη, και είπα να πάρω και έναν πιτσιρικά να κάνουν από 20 λεπτά. Μου τον έφερε ένας γνωστός, και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μιλήσει μαζί του. Τον είδα κάποια στιγμή εκεί που τραγούδαγε, αυτές τις μέρες που γίνονταν αυτά, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα ότι ήταν αυτός και μου λέει ότι έχει κάτι διαφορές με τον Μαζωνάκη και κάτι τέτοια».
Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας αποκάλεσε τον Στέφανο Παπαδόπουλο «ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» και υποστήριξε ότι ο νεαρός τραγουδιστής υποκινείται και πως δεν θα έπρεπε να κατηγορήσει έναν τόσο επιτυχημένο καλλιτέχνη: «Τώρα, ένα παιδάκι, ξέρει τι του γίνεται αυτός τώρα; Ξέρει από νύχτα; Ξέρει από τέτοια πράγματα; Νομίζω ότι τον έβαλαν και δήλωσε ασθένεια, ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Εγώ κατάλαβα ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά αυτός τώρα θα του είπαν ότι είναι τα κανάλια απ’ έξω και την έκανε».
Όσο για το εάν θα συνεχιστεί η συνεργασία τους, είπε: «Δεν νομίζω να συνεχίσω τη συνεργασία στην πορεία. Και να μου πει να έρθει, θα του πω όχι. Γιατί αυτός τώρα, ζημιά στο μαγαζί πήγε να κάνει. Δεν μπορεί ρε φίλε τώρα, να είναι έναν χρόνο εκεί, και να θυμηθείς δυο μέρες πριν να ανοίξει ο άλλος το μαγαζί να τον βγάλεις στα κανάλια. Πας και κατηγορείς το πρώτο όνομα στην Ελλάδα, τον Μαζωνάκη κατηγορείς και θες να γίνεις και τραγουδιστής; Πώς θα γίνεις τραγουδιστής; Εμείς με το μαγαζί είμαστε και με τον Μαζωνάκη».
Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις αυτές ακολούθησε η επίσημη ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου για το τέλος της συνεργασίας με τον Στέφανο Παπαδόπουλο.
