Γιάννης μετά την ψηφοφορία των «Αθηναίων» στο Survivor: Είχε συσπειρωθεί μία δύναμη εναντίον μου
Ένιωσα μία έντονη αλλαγή από τη Βασιλική και κυρίως από τον Άλεξ, είπε αφού ψηφίστηκε από τους συμπαίκτες του ως υποψήφιος για αποχώρηση
Αφού ψηφίστηκε από την ομάδα του ως υποψήφιος για αποχώρηση από το Survivor ο Γιάννης Στίνης εξομολογήθηκε ότι πριν ακόμα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία είχε νιώσει ότι οι συμπαίκτες του είχαν συσπειρωθεί εναντίον του. Πλέον, ανέφερε ο παίκτης των «Αθηναίων», βλέπει διαφορά στη στάση της Βασιλικής και του Άλεξ προς το πρόσωπό του.
Πιο αναλυτικά, ο Γιάννης είπε στο νέο επεισόδιο του Survivor που προβλήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου: «Χθες στο συμβούλιο βγήκα υποψήφιος για αποχώρηση παμψηφεί. Το περίμενα. Δεν περίμενα το παμψηφεί βέβαια. Σε όλες τις ψηφοφορίες και εγώ και οι συμπαίκτες μου ρωτάμε ο ένας τη γνώμη του άλλου. Ρωτάω ποια είναι η προσέγγισή τους».
Ακολούθως, σημείωσε πως ένιωσε όλους τους παίκτες συσπειρωμένους απέναντί του. «Χθες που ρώτησα δύο-τρία άτομα πέταξαν το μπαλάκι στην κερκίδα. Οπότε άρχισα από τη γλώσσα του σώματος και την έκφραση του προσώπου να καταλαβαίνω ότι είχε συσπειρωθεί μία δύναμη εναντίον μου. Ένιωσα μία έντονη αλλαγή από τη Βασιλική και κυρίως από τον Άλεξ», πρόσθεσε.
