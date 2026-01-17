Δήμας - Σκαφίδα: Η γνωριμία, το... ξαφνικό φιλί στο στόμα, o Snoop Dogg και το παράπονο της Αφροδίτης



Το... παράπονο της Αφροδίτης

Το ζευγάρι αναφέρθηκε και στην κόρη του την Ελευθερία λέγοντας πώς μοιάζει στην μαμά της αλλά έχει πάρει τα πόδια του μπαμπά της. «Γιατί να πάρει το παιδί τα πόδια του Δήμου, κι εγώ αθλήτρια ήμουν», είπε με παράπονο η Αφροδίτη. Σε πιο οικογενειακά θέματα ο Πύρρος αποκάλυψε πως η σύζυγός του είναι υπερκινητική και κάνει συνέχεια δουλειές στο σπίτι ενώ εκείνος δεν το έχει καθόλου με τα μαστορέματα ενώ η... αγαπημένη του δουλειά είναι να δοκιμάζει το φαγητό.