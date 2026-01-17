Δήμας - Σκαφίδα: Η γνωριμία, το... ξαφνικό φιλί στο στόμα, o Snoop Dogg και το παράπονο της Αφροδίτης
Δήμας - Σκαφίδα: Η γνωριμία, το... ξαφνικό φιλί στο στόμα, o Snoop Dogg και το παράπονο της Αφροδίτης
Το ζευγάρι μίλησε για τη σχέση του, την κόρη του, τις δουλειές του σπιτιού και την αναγνωρισιμότητα
Ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο. Το ζευγάρι αρχικά μίλησε για την πορεία του, περιγράφοντας την πρώτη του συνάντηση στη Θεσσαλονίκη.
«Γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν φίλοι στο Facebook και δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Κάποια στιγμή μας καλέσανε στη Θεσσαλονίκη από το Ολυμπιακό μουσείο και εμφανίστηκα μπροστά του. Δεν είχα κανονίζει κάποιο μέσο να με μεταφέρει από το αεροδρόμιο και μου λέει: Έλα στο ταξί μου. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Δεν είχα άλλη επιλογή ήμουν μόνη μου, ήταν ανάγκη να μπω στο ταξί αλλά και τύχη», είπε αρχικά η Αφροδίτη Σκαφίδα.
Όπως είπε το ζευγάρι το ίδιο βράδυ ήταν καλεσμένοι σε τραπέζι και ο Πύρρος Δήμος δεν έφτανε το… φαγητό με αποτέλεσμα η Αφροδίτη Σκαφίδα να τον ταΐζει στο στόμα. «Το ρεζουμέ ήταν να με ταΐζει στο στόμα», είπε χαρακτηριστικά ο Πύρρος για να συνεχίσει η Αφροδίτη: «Δεν έφτανε και αντί να τα βάζω στο πιάτο του, λέω δεν του τα βάζω καλύτερα στο στόμα». «Εγώ έφταιγα», λέει ο Πύρρος.
Η Αφροδίτη αποκάλυψε πως έγινε το κλικ ανάμεσά τους στα μπουζούκια στον Ρόκκο και την Πάολα. Μάλιστα όπως είπε ο Πύρρος εκείνο το βράδυ ο Ρόκκος είπε όλα τα ερωτικά του τραγούδια.
Για την επόμενη συνάντησή τους: «Θα πάμε μου λέει στα μπουζούκια αλλά μην το πεις σε κανέναν γιατί έχουμε κλείσει για 2-3 άτομα. Ήμασταν με έναν φίλο μας εκεί παρέα και ο Πύρρος γυρίζει και με φιλάει στο στόμα!
Και κάθομαι και σκέφτομαι εκείνη την ώρα: Αφού δεν έφυγε το χέρι μου… Με ξάφνιασε», είπε η Αφροδίτη Σκαφίδα.
Η Σκαφίδα είπε ακόμα πως τον Πύρρο τον αγάπησε για όλα όσα έκανε για εκείνη. «Μου άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου, μου κρατούσε τη θέση δίπλα του στο αεροπλάνο, με έπαιρνε τηλέφωνο. Το αισθανόταν, ο Πύρρος ήταν ένας άνθρωπος που έψαχνα πάντα, ήταν ένας άνθρωπος παλαιάς κοπής».
Δείτε όσα είπαν για τη γνωριμία τους
Στη συνέχεια ο Πύρρος αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που είχε στον δρόμο με έναν φορτηγατζή. «Ήμουνα στο αμάξι με την συγχωρεμένη τη σύζυγό μου, εκείνη οδηγούσε, εγώ είχα ξαπλώσει στο κάθισμα γιατί είχαμε σηκωθεί πολύ νωρίς και κοιμόμουνα στην ουσία και βγαίνει ένας φορτηγατζής στη μέση του δρόμου και του λέει “μπράβο”. Και κατεβαίνει κάτω ο τύπος και έρχεται και φτάνει μέχρι το παμπρίζ. Και σηκώνομαι και μου λέει “συγγνώμη ρε Πύρρο μια μλκ...».
«Γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν φίλοι στο Facebook και δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Κάποια στιγμή μας καλέσανε στη Θεσσαλονίκη από το Ολυμπιακό μουσείο και εμφανίστηκα μπροστά του. Δεν είχα κανονίζει κάποιο μέσο να με μεταφέρει από το αεροδρόμιο και μου λέει: Έλα στο ταξί μου. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Δεν είχα άλλη επιλογή ήμουν μόνη μου, ήταν ανάγκη να μπω στο ταξί αλλά και τύχη», είπε αρχικά η Αφροδίτη Σκαφίδα.
Όπως είπε το ζευγάρι το ίδιο βράδυ ήταν καλεσμένοι σε τραπέζι και ο Πύρρος Δήμος δεν έφτανε το… φαγητό με αποτέλεσμα η Αφροδίτη Σκαφίδα να τον ταΐζει στο στόμα. «Το ρεζουμέ ήταν να με ταΐζει στο στόμα», είπε χαρακτηριστικά ο Πύρρος για να συνεχίσει η Αφροδίτη: «Δεν έφτανε και αντί να τα βάζω στο πιάτο του, λέω δεν του τα βάζω καλύτερα στο στόμα». «Εγώ έφταιγα», λέει ο Πύρρος.
Η Αφροδίτη αποκάλυψε πως έγινε το κλικ ανάμεσά τους στα μπουζούκια στον Ρόκκο και την Πάολα. Μάλιστα όπως είπε ο Πύρρος εκείνο το βράδυ ο Ρόκκος είπε όλα τα ερωτικά του τραγούδια.
Για την επόμενη συνάντησή τους: «Θα πάμε μου λέει στα μπουζούκια αλλά μην το πεις σε κανέναν γιατί έχουμε κλείσει για 2-3 άτομα. Ήμασταν με έναν φίλο μας εκεί παρέα και ο Πύρρος γυρίζει και με φιλάει στο στόμα!
Και κάθομαι και σκέφτομαι εκείνη την ώρα: Αφού δεν έφυγε το χέρι μου… Με ξάφνιασε», είπε η Αφροδίτη Σκαφίδα.
Η Σκαφίδα είπε ακόμα πως τον Πύρρο τον αγάπησε για όλα όσα έκανε για εκείνη. «Μου άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου, μου κρατούσε τη θέση δίπλα του στο αεροπλάνο, με έπαιρνε τηλέφωνο. Το αισθανόταν, ο Πύρρος ήταν ένας άνθρωπος που έψαχνα πάντα, ήταν ένας άνθρωπος παλαιάς κοπής».
Δείτε όσα είπαν για τη γνωριμία τους
Στη συνέχεια η Αφροδίτη ρωτήθηκε πως είναι να είσαι παντρεμένη με τον Πύρρο Δήμα. «Η αλήθεια είναι ότι όταν γνωριστήκαμε είδα ένα απλό άνθρωπο δίπλα μου, δεν σε κάνει να νιώθεις κόμπλεξ, μπορείς να μιλήσεις για πάρα πολλά πράγματα μαζί του χωρίς να σε κάνει να νιώσεις ότι είναι κάτι διαφορετικό από εσένα μέχρι που κάποια στιγμή περπατάγαμε στον δρόμο και τον σταματούσαν όλοι για φωτογραφία. Οπότε κατάλαβα ότι ήμουν με τον Πύρρο τον Δήμα. Εκείνη τη στιγμή τον ρώτησα “συμβαίνει ακόμα αυτό, δεν σου προκαλεί εκνευρισμό ή στεναχώρια” και μου λέει ένα πράγμα: “Δεν θα μου άρεσε αν δεν συνέβαινε αυτό, μου αρέσει που έρχεται ο κόσμος και θέλει να φωτογραφηθεί μαζί μου”».
Στη συνέχεια ο Πύρρος αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που είχε στον δρόμο με έναν φορτηγατζή. «Ήμουνα στο αμάξι με την συγχωρεμένη τη σύζυγό μου, εκείνη οδηγούσε, εγώ είχα ξαπλώσει στο κάθισμα γιατί είχαμε σηκωθεί πολύ νωρίς και κοιμόμουνα στην ουσία και βγαίνει ένας φορτηγατζής στη μέση του δρόμου και του λέει “μπράβο”. Και κατεβαίνει κάτω ο τύπος και έρχεται και φτάνει μέχρι το παμπρίζ. Και σηκώνομαι και μου λέει “συγγνώμη ρε Πύρρο μια μλκ...».
Σε άλλο σημείο ο Πύρρος Δήμας αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον Snoop Dog λέγοντας πως «είναι αυτό που βλέπεις». «Επειδή έχει πολλούς followers κυρίως νεαρές ηλικίες η αμερικανική ολυμπιακή επιτροπή τον έκανε ένα πέρασμα από όλα τα αγωνίσματα. Έτσι πέρασε και από την άρση βαρών. Έπιασε την μπάρα, έκανε αρασέ.. Θα γίνει ντοκιμαντέρ για το ΛΑ. Ήταν πολύ γρήγορο όλο αυτό απλά του δείξαμε το άθλημα και βγήκε μια φωτογραφία με όλα τα παιδιά και τους προπονητές. Ήταν πολύ ευγενικός, πολύ καλό παιδί».
Το ζευγάρι αναφέρθηκε και στην κόρη του την Ελευθερία λέγοντας πώς μοιάζει στην μαμά της αλλά έχει πάρει τα πόδια του μπαμπά της. «Γιατί να πάρει το παιδί τα πόδια του Δήμου, κι εγώ αθλήτρια ήμουν», είπε με παράπονο η Αφροδίτη. Σε πιο οικογενειακά θέματα ο Πύρρος αποκάλυψε πως η σύζυγός του είναι υπερκινητική και κάνει συνέχεια δουλειές στο σπίτι ενώ εκείνος δεν το έχει καθόλου με τα μαστορέματα ενώ η... αγαπημένη του δουλειά είναι να δοκιμάζει το φαγητό.
Το... παράπονο της Αφροδίτης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα