Αφροδίτη Σκαφίδα: Οι ευχές της στον γιο του Πύρρου Δήμα για τον γάμο του - «Ελευθερία σημαίνει αγάπη χωρίς όρους»
Ο Βίκτωρ Δήμας παντρεύτηκε τη σύντροφό του στην ίδια εκκλησία που είχαν παντρευτεί οι γονείς του
Την αγαπημένη του παντρεύτηκε ο γιος του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρ το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου σε μια εντυπωσιακή τελετή στο Λιτόχωρο Πιερίας, από όπου και είχε καταγωγή η αείμνηστη μητέρα του. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρουσία πλήθους συγγενών και φίλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκεί είχε τελεστεί και ο γάμος του Πύρρου Δήμα με την πρώτη σύζυγό του, Αναστασία Σδούγκου.
Εμφανώς συγκινημένος, ο Πύρρος Δήμας είδε τον γιο του να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, ενώ από το πλευρό του δεν έλειπε φυσικά η σύζυγός του, Αφροδίτη Σκαφίδα. Λίγο μετά το μυστήριο μάλιστα, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να στείλει τις ευχές της στους νεόνυμφους.
Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία της ίδιας με τον Πύρρο Δήμα και την κόρη τους. Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση, έγραψε: «Να ζήσουν τα παιδιά! Ελευθερία σημαίνει αγάπη χωρίς όρους, κι αυτή την ευχή φέρνει και η μικρή μας, με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο».
