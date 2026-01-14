Μάνος Νιφλής για Ελισάβετ Μουτάφη: Από το δεύτερο ραντεβού που βγήκαμε, δεν μείναμε ποτέ χώρια
Της είχα πει την ατάκα «γιατί το ταλαιπωρείς, αφού θα με παντρευτείς;», ανέφερε ο δημοσιογράφος
Το δέσιμό του με την Ελισάβετ Μουτάφη περιέγραψε ο Μάνος Νιφλής, αποκαλύπτοντας ότι από τότε που βγήκαν για δεύτερη φορά ραντεβού, δεν έμειναν ποτέ χωριά. Ο ίδιος μάλιστα της είχε εκφράσει τη βεβαιότητά του ότι τελικά οι δυο τους θα παντρευτούν.
Μιλώντας για τη σύζυγό του, ο δημοσιογράφος είπε συγκεκριμένα στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία», το απόγευμα της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου: «Γνώρισα την Ελισάβετ έναν μήνα μετά τον θάνατο της μητέρας μου. Από το δεύτερο ραντεβού που βγήκαμε, δεν μείναμε χώρια ποτέ. Νομίζω ότι της είπα την ατάκα “γιατί το ταλαιπωρείς, αφού θα με παντρευτείς;”».
Στην ίδια συνέντευξη, ο Μάνος Νιφλής θυμήθηκε επίσης τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία. «Με το που μπήκα στη σχολή δημοσιογραφίας, ξεκίνησα να δουλεύω παράλληλα. Δύο χρόνια δούλευα αμισθί. Την πρώτη φορά που ανέλαβα διευθυντική θέση ορκίστηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα κάνω ποτέ αυτό που μου έκαναν. Δηλαδή δεν έχει περάσει ποτέ από εμένα κάποιος μαθητευόμενος που να μην έχει πληρωθεί έστω και για μία ώρα δουλειάς. Ήταν ανέντιμο αυτό που μας έκαναν τότε. Εγώ δούλευα δύο χρόνια χωρίς αμοιβή και τα βράδια έκανα τον μπάρμαν», περιέγραψε θυμούμενος το επαγγελματικό του ξεκίνημα.
