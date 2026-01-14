H... παγωμένη προετοιμασία της Κάιλι Τζένερ για τις Χρυσές Σφαίρες: Το βίντεο που έχει πάνω από 34 εκατ. views
H... παγωμένη προετοιμασία της Κάιλι Τζένερ για τις Χρυσές Σφαίρες: Το βίντεο που έχει πάνω από 34 εκατ. views

«Τα πράγματα που με αναγκάζει να κάνω η Ariel» έγραψε η Κάιλι Τζένερ στη λεζάντα του βίντεο

H... παγωμένη προετοιμασία της Κάιλι Τζένερ για τις Χρυσές Σφαίρες: Το βίντεο που έχει πάνω από 34 εκατ. views
Viral έχει γίνει το βίντεο της «παγωμένης» προετοιμασίας της Κάιλι Τζένερ για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες.

Στο βίντεο με λεζάντα «Τα πράγματα που με αναγκάζει να κάνω η Ariel» (σ.σ. αναφέρεται στην μακιγιέρ της Ariel Tejada) που έχει πάνω από 34 εκατομμύρια views στο TikTok, το νεαρό μοντέλο χρησιμοποιεί το FaceTub, ένα διαφανές πλαστικό μπολ με μια εσοχή σε σχήμα προσώπου που γεμίζει με παγωμένο νερό. Η συσκευή περιλαμβάνει και έναν σωλήνα τύπου αναπνευστήρα που επιτρέπει στον χρήστη να αναπνέει ενώ είναι βυθισμένος στο νερό.

Αυτό, μάλιστα, ήταν το πιο δύσκολο τμήμα της εν λόγω προετοιμασίας με την Τζένερ να ακούγεται να λέει αναστατωμένη «περίμενε, άσε με να εξασκηθώ στην αναπνοή».

@kyliejenner

The things Ariel makes me do

♬ original sound - Kylie Jenner


«Όχι, δεν μου αρέσει αυτό» είπε στη συνέχεια ενώ απομάκρυνε το πρόσωπό της από το νερό με τη μακιγέρ της να είναι άτεγκτη: «Κάιλι! Πήγαινε... Είναι σαν να μπαίνεις σε πισίνα».

«Όχι, δεν μου αρέσει... Εντάξει, θα το κάνω», υποτάσσεται 28χρονη με μια γκριμάτσα ενώ δευτερόλεπτα αφού έβαλε το πρόσωπό της στο μπολ το έβγαλε λέγοντας «ξέχασα πώς να αναπνέω όταν μπήκα εκεί μέσα».

Η τρίτη προσπάθεια αποδείχθηκε και η... φαρμακερή με την Κάιλι Τζένερ να σχολιάζει: «Χρειάζομαι ένα λεπτό... Νιώθω σαν να πάγωσε ο εγκέφαλός μου. Ήταν ωραίο, τελείωσα».
Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

