Gio Καραντώνης μετά την ήττα της ομάδας του στο «Survivor»: Νικάνε, αλλά θα τους πατήσω τώρα

«

Νικάνε, αλλά θα τους πατήσω τώρα. Όλοι πάνω. Απλά να ξέρετε έτσι όπως πάει τώρα αυτοί κερδίζουν την τηλεθέαση, αλλά θα τους πατήσω. Παιχνίδι είναι θα το

κερδίσουμε

».



Αφοπλιστική ήταν η αντίδραση του Gio Καραντώνη στο « Survivor » μετά την ήττα της ομάδας του στο αγώνισμα.Οι Επαρχιώτες κέρδισαν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου την ασυλία, με τον Gio να σχολιάζει στο συμβούλιο του νησιού τις εξελίξεις, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να εμψυχώσει την ομάδα του. Σε μία παύση κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, ο Καραντώνης ακούστηκε να λέει στους Αθηναίους:



Όσο για τις κακουχίες που βιώνει τις πρώτες ημέρες στο νησί, με παίκτη της αντίπαλης ομάδας να αναφέρει ότι έφαγε σαύρα στην καλύβα του, ο Gio Καραντώνης δήλωσε: «Θα τους πω, "δεν ξέρω γιατί γελάτε, σιγά τη σαύρα", τόσο που πεινούσα χθες το βράδυ, παραλίγο να φάω τον Τσουκαλά χθες».