Χρηστίδου για τη δήλωση Βαρουφάκη για τα ναρκωτικά: Εξοργίστηκα, είναι επικίνδυνο, δεν πίστευα ότι υπάρχει αυτή η περιγραφή

Αυτή η αλήθεια μπορεί να δώσει προτροπή σε νέα παιδιά να κάνουν πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα ακόμα και για τη ζωή τους, τόνισε η παρουσιάστρια