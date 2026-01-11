Χρηστίδου για τη δήλωση Βαρουφάκη για τα ναρκωτικά: Εξοργίστηκα, είναι επικίνδυνο, δεν πίστευα ότι υπάρχει αυτή η περιγραφή
Αυτή η αλήθεια μπορεί να δώσει προτροπή σε νέα παιδιά να κάνουν πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα ακόμα και για τη ζωή τους, τόνισε η παρουσιάστρια
Τη δήλωση του Γιάνη Βαρουφάκη σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου, χαρακτηρίζοντάς τη επικίνδυνη. Η παρουσιάστρια ανέφερε πως εξοργίστηκε όταν άκουσε όσα είπε ο Γενικός Γραμματέας του Μέρα25, καθώς είναι σαν να διαφημίζει τα ναρκωτικά.
Η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε το θέμα στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» την Κυριακή 11 Ιανουαρίου και τόνισε πως όποιος έχει δημόσιο λόγο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε όσα λέει.
Η παρουσιάστρια με έντονο τρόπο είπε για την αναφορά του Γιάνη Βαρουφάκη στα ναρκωτικά: «Εξοργίστηκα με τη δήλωση, δεν πίστευα ότι υπάρχει αυτή η περιγραφή και αυτό δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει με το αν είναι στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση. Είναι μια επικίνδυνη δήλωση, δεν θα έπρεπε να ακούγονται τέτοιου είδους δηλώσεις διαφήμισης των ναρκωτικών. Ήταν πολύ οριακό όλο αυτό. Όταν έχουμε δημόσιο λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και έχει σημασία τι λέμε. Δεν βγαίνουμε να λέμε την αλήθεια μας όποια κι αν είναι, αν αυτή η αλήθεια μπορεί να επηρεάσει, να δώσει προτροπή σε νέα παιδιά να κάνουν πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα ακόμα και για τη ζωή τους».
Αναλυτικά η δήλωση του Γιάνη Βαρουφάκη για τα ναρκωτικά
Ο Γιάνης Βαρουφάκης μίλησε στο podcast της Γαίας Μερκούρη σχετικά με το θέμα αυτό και είπε: «Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don't inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».
Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».
