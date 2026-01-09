Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα, το βίντεο που ανέβασε
Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα, το βίντεο που ανέβασε

Ο Αντώνης Ρέμος γνωστοποίησε την αναβολή των εμφανίσεών του με τον Χρήστο Μάστορα στο Nox Athens στις 9, 10, και 11 Ιανουαρίου για λόγους υγείας.

Mέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram, o γνωστός ερμηνευτής εξήγησε πως πάσχει από ιογενή λοίμωξη, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από το κοινό που είχε προγραμματίσει να βρεθεί στο νυχτερινό κέντρο αυτές τις ημέρες.

Πιο αναλυτικά, ο Αντώνης Ρέμος αναφέρει στο βίντεο: «Φιλαράκια μου καλησπέρα, κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή 9,10 και 11 Ιανουαρίου δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο Nox γιατί αντιμετωπίζω μία ιογενή λοίμωξη και με έχει καταβάλει αρκετά. Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι, θα τα πούμε τις επόμενες εβδομάδες, σας ευχαριστώ».


