Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα, το βίντεο που ανέβασε

«Φιλαράκια μου καλησπέρα, κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή 9,10 και 11 Ιανουαρίου δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο

Nox

γιατί αντιμετωπίζω μία ιογενή λοίμωξη και με έχει καταβάλει αρκετά. Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι, θα τα πούμε τις επόμενες εβδομάδες, σας ευχα

ριστώ

»

.

Φωτογραφία άρθρου: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ