Μανούσος Μανουσάκης: Το «μόνη μου» με πειράζει, με ενοχλεί, είναι άγριο πράγμα, είπε η σύζυγός του
Ο Μανούσος είναι μαζί μου και πιστεύω ότι θα είναι μαζί μου πάντα, πρόσθεσε η Μαρία Μανουσάκη
Για τον Μανούσο Μανουσάκη μίλησε η σύζυγός του, Μαρία Μανουσάκη, 14 μήνες μετά τον θάνατό του.
Η Μαρία Μανουσάκη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Πρωινό, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, και δήλωσε πως δεν μπορεί να βρίσκεται στο σπίτι της χωρίς εκείνον. Πολλές φορές του μιλάει και όταν καταλαβαίνει πως δεν είναι δίπλα της, δακρύζει. Το γεγονός, όμως, πως έχει τα παιδιά της στο πλευρό της και πάλι την έχει βοηθήσει πολύ.
Η Μαρία Μανουσάκη είπε συγκινημένη για τον θάνατο του Μανούσου Μανουσάκη: «Ο Μανούσος είναι μαζί μου και πιστεύω ότι θα είναι μαζί μου πάντα. Είχε μια κούπα που έπινε τον καφέ του, αυτή η κούπα τον περιμένει ακόμα. Με το που ξυπνάω το πρωί, έχω φύγει από το σπίτι. Δεν θέλω να είμαι ακόμα στο σπίτι. Το «μόνη μου» με πειράζει, με ενοχλεί, είναι άγριο πράγμα. Του μιλάω, μου απαντάει, άμα δεν μου αρέσει αυτό που μου απαντάει βάζω και φωνή, μετά συνειδητοποιώ ότι είναι στο μυαλό μου. Με πιάνουν και τα δάκρυα. Έχω βρει έναν αστείο τρόπο να με βγάζει από αυτά τα συναισθήματα, ακούω ένα τσιγγάνικο τραγούδι. Ήμασταν πάντα εκεί ο ένας για τον άλλον και ίσως αυτό είναι έρωτας. Ήταν ξαφνικό, μας εγκατέλειψε χωρίς να μας πει τίποτα. Δεν ήθελε να φοράω μαύρα, γι’ αυτό πολλές φορές όταν έχει τα τρίμηνα, τα εξάμηνα, φοράω κόκκινα και άσπρα. Έχω και τα παιδιά μου εδώ και είμαι ευτυχισμένη που αποφάσισαν να γυρίσουν στην Ελλάδα και τα δύο. Τα εγγόνια μου είναι όλα τα λεφτά. Η εγγονή μου η Νέδα μου είπε “γιαγιά, τώρα εγώ με ποιον θα παίζω καραγκιόζη;”. Είχε πολύ ωραία ρούχα ο Μανούσος και τα έδωσα σε φίλους και σε ιδρύματα. Θέλω να του πω “θέλω να έρθεις να μου κρατήσεις το χέρι”. Αυτό».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfi8461wj2ux)
Ο Μανούσος Μανουσάκης άφησε την τελευταία του πνοή στις 20 Νοεμβρίου 2024, σε ηλικία 74 ετών, νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Υγεία. Ο σκηνοθέτης είχε διαγνωστεί με οξεία μυελογενή λευχαιμία.
