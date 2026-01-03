Αλεξάνδρα Ούστα: Πήγα στον ψυχολόγο γιατί αναρωτιόμουν γιατί δεν ήθελα να κάνω παιδιά
Είχα μια αντίσταση σε αυτό, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, πρόσθεσε η ηθοποιός
Σε ψυχολόγο απευθύνθηκε η Αλεξάνδρα Ούστα για να κατανοήσει γιατί δεν ήθελε να κάνει παιδιά.
Η ηθοποιός εξήγησε πως, αφού η σχέση της με τον Γιάννη Σαρακατσάνη ήταν σταθερή και τέθηκε το ζήτημα να γίνουν γονείς, ένιωσε την ανάγκη να διερευνήσει την επίμονη αντίστασή της. Τελικά, το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο το 2020, τέσσερα χρόνια μετά τον γάμο του.
«Πήγα σε ψυχολόγο γιατί αναρωτιόμουν γιατί δεν ήθελα να κάνω παιδιά. Και αφού ήμασταν με τον Γιάννη μαζί και πολύ καλά, κάποια στιγμή τέθηκε το ζήτημα αν θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Οπότε, επειδή είχα μια αντίσταση σε αυτό, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και επειδή τα χρόνια περνούσαν, ήθελα να ξεκαθαρίσω το λόγο που με κρατούσε μακριά από αυτό», ανέφερε στην εφημερίδα OnTime.
Αφού οδηγήθηκε σε ψυχολόγο, συνειδητοποίησε ότι η άρνησή της για την απόκτηση παιδιών δεν ήταν απόλυτη επιλογή, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων παραγόντων. «Ναι, γιατί στην πραγματικότητα ήταν άλλοι παράγοντες που με οδήγησαν στο να αντιστέκομαι στο θέμα της απόκτησης παιδιών. Οπότε, από τη στιγμή που αυτοί οι λόγοι δεν υπάρχουν πια, εγώ ορίζω το πώς θα συνεχίσω. Κι ευτυχώς, δεν πέρασε πολύς καιρός και ήρθε στη ζωή ο Αύγουστος», συμπλήρωσε.
