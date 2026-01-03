Ντενίζ Ρίτσαρντς: Το 2025 ήταν μια από τις πιο επώδυνες χρονιές που έχω ζήσει, αλλά πλέον νιώθω ξανά ο εαυτός μου

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

GALA
Η 56χρονη ηθοποιός έκανε μια ανασκόπηση της χρονιάς που έφυγε, ενώ συνεχίζεται η δίκη για το διαζύγιό της με τον Άαρον Φάιπερς

Μια ανασκόπηση της χρονιάς, που έφυγε και σημαδεύτηκε από τον χωρισμό της και τη δικαστική διαμάχη με τον Άαορν Φάιπερς, έκανε η Ντενίζ Ρίτσαρντς. Η 54χρονη ηθοποιός εξομολογήθηκε, απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα social media, πως ήταν μια από τις πιο επώδυνες χρονιές που έχει ζήσει. Παρόλα αυτά, πλέον νιώθει πως έχει βρει ξανά τον εαυτό της.

«Κοιτάζοντας πίσω όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχω από το 2025, νιώθω σαν να βλέπω δύο διαφορετικούς ανθρώπους και σαν να έζησα δύο διαφορετικές ζωές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη χρονιά, μία από τις πιο επώδυνες χρονιές που έχω ζήσει», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στο Instagram.

«Έκλαψα πολύ και ένιωσα πόνο και προδοσία που δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν. Δεν θα τα είχα καταφέρει αυτή τη χρονιά αν δεν ήταν η οικογένειά μου, φίλοι παλιοί και καινούργιοι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ολοκληρώνοντας, το κείμενό της ανέφερε: «Είχα και πολλές ευλογημένες, χαρούμενες στιγμές μέσα στο 2025 και ειδικά τους τελευταίους δύο μήνες, επιτέλους αρχίζω να νιώθω ξανά ο εαυτός μου — μόνο που τώρα είμαι καλύτερα. Ανυπομονώ για τη νέα χρονιά. Νιώθω πολύ τυχερή που ξεκινάει στα γενέθλιά μου».

Δείτε την ανάρτηση της Ντενίζ Ρίτσαρντς

Τον περασμένο Ιούλιο η Ντενίζ Ρίτσαρνς κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Άαρον Φάιπερς μετά από επτά χρόνια γάμου, κατηγορώντας τον για ενδοοικογενειακή βία. Ακολούθησε η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος του. Η αίτησή της έγινε δεκτή και σύμφωνα με την απόφαση ο Φάιπερς απαγορεύεται να έρθει σε οποιαδήποτε επαφή με την ηθοποιό, να διαταράσσει την ηρεμία της ή να την κακοποιεί, ενώ του απαγορεύεται η κατοχή όπλων και οι δηλώσεις για εκείνη στα μέσα ενημέρωσης.
