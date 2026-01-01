Ζιζέλ για το παιδί της με τον Χοακίμ Βαλέντε: Το να γίνω ξανά μητέρα άλλαξε τα πάντα

Οικογενειακές στιγμές με το δέκα μηνών παιδί της και τον σύζυγό της, Χοακίμ Βαλέντε λίγο πριν από την αλλαγή του έτους, μοιράστηκε η Ζιζέλ Μπούντχεν , δηλώνοντας ευγνώμων που έγινε για τρίτη φορά μητέρα.

Ζιζέλ φαίνεται να



Η Μπούντχεν και ο Βαλέντε απέκτησαν το πρώτο τους παιδί τον Φεβρουάριο , ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα, το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Νοέμβριο σε στενό οικογενειακό κύκλο στο σπίτι του. Η Ζιζέλ είναι επίσης μητέρα του Μπέντζαμιν και της Βίβιαν από τον γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι, με τον οποίο χώρισαν το 2022.

Στις εικόνες που ανάρτησε την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στο Instagram, το μοντέλο εμφανίζεται σε παλαιότερα στιγμιότυπα από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, τόσο μόνη όσο και δίπλα στον Βαλέντε, ενώ σε άλλη φωτογραφία με τα παιδιά της, Βίβιαν και Μπέντζαμιν. Σε διαφορετικά στιγμιότυπα, ηθηλάζει το μωρό της δίπλα στο τζάκι, ενώ ξεχωριστή είναι και μία εικόνα από βόλτα τους στην παραλία.Στη λεζάντα της ανάρτησης, το μοντέλο ανέφερε ότι «η καρδιά της είναι γεμάτη» καθώς η χρονιά έφτανε στο τέλος της. «Αυτή η χρονιά έφερε βαθιά μαθήματα και ουσιαστική προσωπική εξέλιξη. Το να γίνω ξανά μητέρα άλλαξε τα πάντα, τον χρόνο μου, τις προτεραιότητές μου, την καρδιά μου. Είμαι ευγνώμων γι' αυτές τις ιερές στιγμές που με άλλαξαν με τρόπους που οι λέξεις δεν μπορούν να αποδώσουν πλήρως», έγραψε, κλείνοντας με ένα «ευχαριστώ» στο 2025 και εκφράζοντας αισιοδοξία για το νέο έτος.