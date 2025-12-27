Σοφία Βόσσου για Eurovision: Διαφωνώ με το να μποϊκοτάρουμε το Ισραήλ, είναι ένα μουσικό γεγονός
GALA
Σοφία Βόσσου Eurovision Ισραήλ

Σοφία Βόσσου για Eurovision: Διαφωνώ με το να μποϊκοτάρουμε το Ισραήλ, είναι ένα μουσικό γεγονός

Δεν μπορούμε να πολιτικοποιούμε τον διαγωνισμό, δήλωσε η τραγουδίστρια με αφορμή την αποχώρηση χωρών λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

Σοφία Βόσσου για Eurovision: Διαφωνώ με το να μποϊκοτάρουμε το Ισραήλ, είναι ένα μουσικό γεγονός
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ
Τις τελευταίες εξελίξεις με την αποχώρηση χωρών από τη Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ σχολίασε η Σοφία Βόσσου, επισημαίνοντας ότι διαφωνεί με το μποϊκοτάζ, καθώς ο διαγωνισμός αποτελεί πρωτίστως ένα μουσικό γεγονός.

Η τραγουδίστρια σχολίασε στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, ότι δεν θα πρέπει να πολιτικοποιηθεί ένας μουσικός διαγωνισμός, όπως είναι η Eurovision.

Πιο αναλυτικά, η Σοφία Βόσοου εξέφρασε τη διαφωνία της με τις χώρες που ανακοίνωσαν ότι δεν θα βρεθούν στον διαγωνισμό τραγουδιού, που θα φιλοξενηθεί τον Μάιο στην Αυστρία, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει. Όπως είπε: «Εγώ διαφωνώ να μποϊκοτάρουμε το Ισραήλ επειδή γίνεται όλο αυτό. Μα, δεν φταίνε όλοι οι άνθρωποι. Θα σκοτώσουμε τους Γερμανούς, γιατί είχαν τον Χίτλερ; Η Eurovision είναι ένα μουσικό γεγονός, δεν μπορούμε να το πολιτικοποιούμε».

Δείτε το βίντεο



Μετά την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία, και η Ισλανδία ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη Eurovision. Οι πέντε χώρες αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στον φετινό μουσικό διαγωνισμό, σε ένδειξη διαφωνίας με την απόφαση της EBU να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ. Όπως ανέφερε ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RÚV, η παρουσία του ισραηλινού Kan έχει προκαλέσει έντονο διχασμό. Η απόφαση ελήφθη μετά από συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της RÚV, λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας επιβεβαίωσης συμμετοχών για την 70ή διοργάνωση.
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Έχεις τραπεζική κάρτα; Έχεις εισιτήριο για τα ΜΜΜ της Αθήνας!

Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η αναζήτηση του ιδανικού ανδρικού δώρου

Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή της Oxford Company προτείνει κομμάτια με χαρακτήρα, υψηλής ποιότητας υλικά και γραμμές που παραμένουν πάντα στη μόδα, για δώρα που διαρκούν.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης