Σοφία Βόσσου για Eurovision: Διαφωνώ με το να μποϊκοτάρουμε το Ισραήλ, είναι ένα μουσικό γεγονός
Δεν μπορούμε να πολιτικοποιούμε τον διαγωνισμό, δήλωσε η τραγουδίστρια με αφορμή την αποχώρηση χωρών λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ
Τις τελευταίες εξελίξεις με την αποχώρηση χωρών από τη Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ σχολίασε η Σοφία Βόσσου, επισημαίνοντας ότι διαφωνεί με το μποϊκοτάζ, καθώς ο διαγωνισμός αποτελεί πρωτίστως ένα μουσικό γεγονός.
Η τραγουδίστρια σχολίασε στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι» με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, ότι δεν θα πρέπει να πολιτικοποιηθεί ένας μουσικός διαγωνισμός, όπως είναι η Eurovision.
Πιο αναλυτικά, η Σοφία Βόσοου εξέφρασε τη διαφωνία της με τις χώρες που ανακοίνωσαν ότι δεν θα βρεθούν στον διαγωνισμό τραγουδιού, που θα φιλοξενηθεί τον Μάιο στην Αυστρία, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει. Όπως είπε: «Εγώ διαφωνώ να μποϊκοτάρουμε το Ισραήλ επειδή γίνεται όλο αυτό. Μα, δεν φταίνε όλοι οι άνθρωποι. Θα σκοτώσουμε τους Γερμανούς, γιατί είχαν τον Χίτλερ; Η Eurovision είναι ένα μουσικό γεγονός, δεν μπορούμε να το πολιτικοποιούμε».
Μετά την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία, και η Ισλανδία ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη Eurovision. Οι πέντε χώρες αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στον φετινό μουσικό διαγωνισμό, σε ένδειξη διαφωνίας με την απόφαση της EBU να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ. Όπως ανέφερε ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RÚV, η παρουσία του ισραηλινού Kan έχει προκαλέσει έντονο διχασμό. Η απόφαση ελήφθη μετά από συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της RÚV, λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας επιβεβαίωσης συμμετοχών για την 70ή διοργάνωση.
