Σοφία Βόσσου για Eurovision: Διαφωνώ με το να μποϊκοτάρουμε το Ισραήλ, είναι ένα μουσικό γεγονός

Μετά την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία, και η Ισλανδία ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη Eurovision. Οι πέντε χώρες αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στον φετινό μουσικό διαγωνισμό, σε ένδειξη διαφωνίας με την απόφαση της EBU να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ. Όπως ανέφερε ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RÚV, η παρουσία του ισραηλινού Kan έχει προκαλέσει έντονο διχασμό. Η απόφαση ελήφθη μετά από συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της RÚV, λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας επιβεβαίωσης συμμετοχών για την 70ή διοργάνωση.