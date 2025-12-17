Eurovision 2026: Η απόφαση της Αυστρίας για τις σημαίες, τις αποδοκιμασίες και τα τεχνητά χειροκροτήματα
Δεν θα καλύψουμε την πραγματικότητα με τεχνητό χειροκρότημα, δηλώνουν οι διοργανωτές – Επιτρέπονται όλες οι επίσημες σημαίες, συμπεριλαμβανομένης της παλαιστινιακής
Η Αυστρία ανακοίνωσε τις αποφάσεις της ενόψει της Eurovision 2026, διευκρινίζοντας ότι στον διαγωνισμό θα επιτρέπονται όλες οι επίσημες σημαίες και ότι τυχόν αποδοκιμασίες από το κοινό δεν θα καλύπτονται με τεχνητά χειροκροτήματα.
Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ο εκτελεστικός παραγωγός του διαγωνισμού, Μίχαελ Κρέν ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του στη δημόσια ραδιοτηλεόραση της Αυστρίας ORF ότι δεν θα απαγορεύσει την παλαιστινιακή σημαία στο κοινό, ούτε θα καλύψει με τεχνητό ήχο τυχόν αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ, σε αντίθεση με όσα είχαν συμβεί σε προηγούμενες διοργανώσεις.
Η 70ή διοργάνωση της Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, θα πραγματοποιηθεί με μόλις 35 συμμετοχές, τον μικρότερο αριθμό από το 2003, μετά την απόφαση πέντε εθνικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων, μεταξύ αυτών της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας, να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό, διαμαρτυρόμενοι για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Ένας θεσμός που παραδοσιακά συνδέεται με τη μουσική, τη διαφορετικότητα και το ψυχαγωγικό θέαμα έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης διπλωματικής αντιπαράθεσης, καθώς οι χώρες που απέχουν υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή είναι ασύμβατη με τον αριθμό των αμάχων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο Μίχαελ Κρέν μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε η ORF, ανέφερε ότι «θα επιτρέψουμε όλες τις επίσημες σημαίες που υπάρχουν στον κόσμο, εφόσον συμμορφώνονται με τον νόμο και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως το μέγεθος και οι κανόνες ασφαλείας». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν θα ωραιοποιήσουμε την κατάσταση ούτε θα αποφύγουμε να δείξουμε όσα συμβαίνουν, γιατί καθήκον μας είναι να παρουσιάζουμε τα πράγματα όπως είναι».
Από την πλευρά της, η διευθύντρια προγράμματος της ORF, Στεφάνι Γκρόις Χόροβιτς τόνισε ότι ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν θα καλύψει με τεχνητό χειροκρότημα τυχόν αποδοκιμασίες από το κοινό, όπως είχε συμβεί φέτος κατά την εμφάνιση του Ισραήλ. «Δεν θα παίξουμε τεχνητό χειροκρότημα σε κανένα σημείο», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η 70η επετειακή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο. Ο Α’ ημιτελικός θα λάβει χώρα στις 12 Μαΐου, ο Β’ ημιτελικός στις 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου.
Eurovision host says it will not drown out any boos during Israel's performance https://t.co/D6JhPT3gU0 https://t.co/D6JhPT3gU0— Reuters World (@ReutersWorld) December 16, 2025
