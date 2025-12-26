Μαρία Ηλιάκη: Για μένα η ορφάνια είναι πολύ σοβαρή λέξη, αυτή την ψυχική μοναξιά την ένιωσα και δεν αναπληρώνεται

Για τον θάνατο της μητέρας της, η Μαρία Ηλιάκη ανέφερε: «Είχαμε αναλάβει όλοι τη φροντίδα της. Ήρθαμε σίγουρα πιο κοντά με τον πατέρα μου μετά τον θάνατό της αλλά -χωρίς να θέλω να μειώσω τον ρόλο των πατεράδων- όταν χάνεις τη μάνα σου κάπως αισθάνεσαι πολλή μοναξιά και αυτή η μοναξιά δεν αναπληρώνεται, είναι η μοναξιά η ψυχική. Για μένα η ορφάνια είναι πολύ σοβαρή λέξη, είναι κάτι παραπάνω από μοναξιά

